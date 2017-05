Jürgen Ligi ajakirjanikele: uudisteankrud, siin on teile eluaegne minu ründamise luba

Riigikogu liige Jürgen Ligi avaldab sotsiaalmeedias pahameelt selle üle, et ERR-i nõukogu uuele esimehele Rein Veidemannile ei meeldinud ERR-i uudisteankrute jõuline küsitlemisstiil. "Kui poliitikul oleks tõde, mida esitada, poleks vaja teda ka rünnata," leiab Ligi.

"Eesti uudiseid lehitsedes on tunda halba lõhna," märgib Ligi täna hommikul Facebooki vahendusel ja toob esile neli möödunud nädala sündmust, millega kuidagi rahul ei saa olla.

"ERR on saanud nõukogu esimehe, kes esimese asjana kotib poliitikute ründamist ERR-is. Ja ei puuduta seda, kuidas tühjus ja vale nende jutus ruulib. Neid asju pole võimalik kokku panna, sest kui poliitikul oleks tõde, mida esitada, poleks vaja teda ka rünnata, vaid ta ründaks sellega ise. Kui peaksin veel ise küsitletud saama, ankrud, siis siin on teile mu eluaegne (argumenteeritud) ründamise luba," sedastab poliitik.

Ligi viitab sellega teisipäeval ERR-i nõukogu uueks juhiks valitud Rein Veidemanni öeldule, justkui oleks "Aktuaalse Kaamera" ankrute viimasel ajal jõulisemaks muutunud küsitlemisstiil KGB-lik ja seega ERR-i eetrisse sobimatu.

Teisena ei anna talle rahu Narva muuseumi ümber toimuv. "Narvas kangutatakse muuseumi juhte muuseumilt raha ära võttes. Ilmselgelt on vaim võimul jalus. Valitsuserakondadel oleks ammu aeg sekkuda, aga nad räägivad hoopis muuseumi sulgemisest. Mis Narva kultuurile ja vaatamisväärsustele alles jääb? Sisekaitseakadeemia imitatsioon?"

Kolmandaks heidab ta valitsejatele ette halvaendelist häma ja jagelemist rahanduses. "Eelarve on niigi jätkusuutmatus miinuses, aga nüüd lubatakse loobuda veel maksudest "maksumameti tööd tõhustades". Tühja jutuna on see sekkumine prognoosi sõltumatusse ehk lisaõhk eelarves. Väga paha õhk," arvab Ligi ja lisab, et ameti töö peab olema maksimaalne kogu aeg. "Kulukärped on need, millest tuleb rääkida, sest maksuralli tuleb peatada ja eelarve tasakaalu saada."

Neljandana toob ta esile ärimehe Toomas Lumani kohtumise rahandusministriga, mille järel Luman oli öelnud, esimest korda Eestis pole rahandusministril midagi arusaadavat öelda.