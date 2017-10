Juncker teatas, et Yana Toomi Ansipi vastastel süüdistustel pole alust

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker vastas Euroopa Parlamendi liikmele Yana Toomile (Keskerakond), et Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip (Reformierakond) pole voliniku käitumiskoodeksit rikkunud, kui ta kritiseeris meedias peaminister Jüri Ratast.

"Asepresident Ansip ei räägi artiklis, millele te viitate, konkreetse erakonna eest. Ta väljendab isiklikke poliitilisi vaateid, mida te ei minu arusaamise kohaselt ei jaga," kirjutas Juncker 10. oktoobril Toomile ja lisas, et Ansip ei lähe kaugemale tavapärasest demokraatlikust arutelust, milles komisjoni liige osaleda võib.

Junckeri sõnul ei saanud kõnealust artiklit pidada aktiivseks osalemiseks käimasolevas valimiskampaanias, mis oleks vastuolus tema voliniku ametikohustuste täitmisega ja nõuaks voliniku kohalt taandumist.

"Nendel põhjustel leian, et asepresident Ansipi intervjuu on täielikult käitumiskoodeksis määratletud raamistikus," vastas Juncker Toomile.

Yana Toom: Ansip sekkus poliitikasse

Toom pöördus Junckeri poole Postimehe artikli osas, mis oli omakorda refereeritud Kroonikas ilmunud intervjuust, kus Ansip ütles, et tal on kurb vaadata Eesti igapäevapoliitikat, kuna Jüri Ratase valitsus on lihtsa ja etteaimatava maksusüsteemi pea peale keeranud.

Euroopa Parlamendi liikme arvates ei ole kõnealune artikkel Euroopa Komisjoni liikme käitumiskoodeksiga kooskõlas. “Kahjuks pole see esimene juhus, kui volinik Ansip sekkub Eesti poliitikasse, praegust võimu kritiseerides,” märkis Toom.

Toom saatis 10. augustil Euroopa Komisjoni presidendile Junckerile kirja palvega hinnata Euroopa Komisjoni asepresidendi Ansipi käitumist.

Ta tuletas meelde, et Reformierakond, mille liige Andrus Ansip on ja mis ligi 20 aastat oli valitsuskoalitsioonis, on nüüd opositsioonis. "Oktoobrikuu kohalikud valimised Eestis muutuvad Toomi arvates väga pingelisteks ja mainitud intervjuus alustas volinik Ansip sisuliselt agiteerimist, kritiseerides praegust valitsust ja valitsevat erakonda," sõnas Toom augustis.