Juku-Kalle Raid: ETV+ rikkus hea ajakirjandustava, kui jättis Vaba Tallinna Kodaniku valimisdebatile kutsumata

Tuleval nädalal toimub ETV+ kanalil Lasnamäe linnaosavanema kandidaatide debatt. Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik, eesotsas Juku-Kalle Raidiga, on nördinud, et neid debatil osalema ei kutsutud ja süüdistavad ETV+ hea ajakirjandustava rikkumises.

11. oktoobril jõuab ERRi venekeelse kanali ekraanile Lasnamäe linnaosavanema kandidaatide debatt, kuhu ETV+ peatoimetaja Darja Saare sõnul on kutsutud kaheksa Lasnamäel suurima nimekirjaga kandideerivat liitu.

Juku-Kalle Raid aga leiab, et valimisliidu Vaba Tallinna Kodanik debatile mittekutsumine käib ajakirjanduse hea tava vastu ja on pelgalt ETV+ toimetuse kius. "Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik leiab, et sellise otsusega, kus ETV+ korraldab Tallinna valimistest ainult ühe debati ning jätab sealt välja arvestatava poliitilise jõu, rikub ERR ajakirjanduse head tava ja väänab meelega venekeelsele elanikkonnale mõeldud valimiste üldpilti," kirjutab Raid Delfile saadetud pöördumises.

Raid lisab, et selline käitumine on lausa ebaseaduslik ja pole demokraatlikule meediaruumile kohane. "ETV+, jättes välja ainsast olulisest venekeelsest debatist ühe suurimatest kandideerivatest ühendustest (valimisliit Vaba Tallinna Kodanik nimekirjas kandideerib 84 inimest - toim) - ehk siis valimisliidu Vaba Tallinna Kodanik -, püüab kallutada venekeelse elanikkonna otsuseid," lausub ta. Nördinud Raid möönab, et valimisliit Vaba Tallinna Kodanik ei ole sellise olukorraga rahul ja nõuab Avaliku Sõna Nõukogult ebaseadusliku otsuse kiiret analüüsi.

Saar on teadlik, et Vaba Tallinna Kodanik neid ajakirjanduse hea tava rikkumises süüdistab, kuid möönab, et nemad ei ole seadust rikkunud ja toetuvad debati korraldamisel ERRi valimiste kajastamise reglemendile. "Debatile valiti seitse kõige pikema nimekirjaga liitu ja seetõttu jäi valimisliit Vaba Tallinna Kodanik saatest välja," selgitab Saar. Ta lisab, et nad on valimisliiduga suhelnud ja selgitanud, miks just nemad välja jäid.