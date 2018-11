Juhtkirjad: sotsidega luurele minna ei saa, vastutus veeretati riigikogu kaela ja oravad saavad näidata riigimehelikkust

Eesti Päevalehe tänane juhtkiri leiab, et sotsid on puhkenud kriisis näidanud end ebausaldusväärse kraaklejana, kellele ei saa partnerina kindel olla, sest nad on võimelised hülgama ühe liigutusega nii oma lepingupartnerid kui ka need, kes nende seisukohavõtte usuvad.

Isamaa vastuseisu ÜRO ränderaamistikule esitlesid sotsid kui punast joont, lisaks suurendas sotside esimees Jevgeni Ossinovski panuseid ülemise piirini, nõudes justiitsminister Urmas Reinsalu lahkumist, millest hiljem on taganetud.

Postimehe juhtkiri arvab, et valitsuse kolmik pole oma ülesannetega hakkama saanud ja nüüd püütakse nii otsustamist kui ka vastutust ÜRO ränderaamistiku osas lükata riigikogu ja eriti opositsiooni õlgadele.

Peaminister Jüri Ratas aga ei taibanud kriisi ulatust õigeaegselt ja laskis kahel väiksemal koalitsioonipartneril end oma seisukohtadega nurka värvida.

Õhtuleht leiab oma juhtkirjas, et peaministrile pidevalt ette heidetud ümmarguse jutu veeretamine ja oma seisukohtade väljaütlemisest hoidumine toob talle nüüdki edu. Sest mille muu kui eduna saab hinnata olukorda, kui valitsusest ei lahku sotsid ega Isamaa, ning tagatipuks lükatakse rändeleppe üle otsustamine sotside ettepanekul riigikogu kraesse.

Reformierakonnal on aga võimalus riigikogus hääletades näidata, et neile on tõepoolest ülimuslik Eesti maine päästmine maailma silmis ning nad ei hakka leppe vastu hääletama pelgalt Ratase valitsusele ärategemise üürikese rõõmu pärast.