Juht peatas rongi, et paanikas võõrkeelne reisija pääseks koju

Pilt on illustratiivne.

Kolmapäeva õhtupoolikul otsustas vedurijuht teha Tallinna–Tartu–Valga rongile erakorralise peatuse Vägeval, et hätta sattunud tõmmut verd reisija pääseks ohutult koju.

Rongis tekkis Tapa kandis segadus, kui selgus, et vähese, kui mitte olematu keelteoskusega reisija ostis pileti Valka, kuid peaks jõudma Vägevale, kus ekspressrongil peatust ei ole, kirjutab Õhtuleht.

Ühe pealtnägija sõnul üritasid mitu reisijat ja piletimüüja paanikas võõramaalasele selgitada, et tal tuleb sõita kas ligi 70 kilomeetri kaugusele Tartusse või paarikümne kilomeetri kaugusele Jõgevale, oodata seal tunni jagu ja siis teise rongiga tagasi sõita.

Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg ütles Õhtulehele, et klienditeenindaja ja abivalmid reisijad andsid endast parima, et reisijale võimalikku lahendust mõistetavaks teha, kuid paraku osutus see keerukaks, sest reisija ei mõistnud eesti, inglise ega vene keelt.

„Ausalt öeldes oli päris liigutav, kuidas ta rongilt maha astudes pere ja sõpradega kokku sai,” tõdeb südamlikku hetke pealt näinud reisija.

Refereeritud artikli täistekst Õhtulehes