Juhiloata Jürgen Ligi jäi politseile vahele

Õhtuleht kirjutas täna, et politsei tabas reformierakondlasest riigikogu liikme Jürgen Ligi juhtimisõiguseta autoroolist.

Ligi kinnitas Delfile, et juhtum leidis aset ja tekitas temas väga kehva tunde. "Ma polnud taibanud juhiloa aegumises arvet pidada ja eksisin ka selles, et e-riik dokumentide aegumisest meilitsi teatab," selgitas Ligi.

Samas kiitis ta politsei pädevust. "Politsei töö oli ülihea, hooletu leiti üles ülitäpselt, kui hoiatamise aeg läbi sai ja karisamise aeg algas," lisas ta.

"Mul pole plastkaartidega viimasel ajal head läbisaamist olnud, pangakaart jättis rahata täpselt samal ajal ja ID-kaardid, mida mul on kaks - allkirjadeks ja isikutunnistuseks eraldi - lõikasid, nagu paljusid, e-teenustest ära alles hiljuti," kirjutas Ligi Delfile.

Praeguseks on juhiloaga seotud viga parandatud ja see osutus tema sõnul nii lihtsaks, et sündmuse kuupäeva ta ei mäletagi.

