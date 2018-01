Juhan Kivirähk: pensioni tõstmise lubadus on selge valimiskampaania, millega rahustatakse uue maksusüsteemiga rahulolematuid

Sotsioloog Juhan Kivirähki hinnangul on pensioni järsu tõusu planeerimine tulnud valitsusparteide päevakorda eelkõige seetõttu, et aastapärast on tulemas riigikogu valimised.

"Loomulikult on pensionid väikesed ja see on probleem. Aga selle välja käimine, et paneme 100 eurot otsa, on minu hinnangul praegu ikkagi rohkem valimiskampaania," ütles Kivirähk Delfile.

Kivirähki hinnangul nähti tõenäoliselt, et uue maksusüsteemi muudatustega on pensionärid rahulolematud ning pensionide erandkorras tõstmise lubadus võiks olla justkui nende maharahustamine. "Kahtlemata see neile ka meeldib," ütles ta.

Kuidas võivad teised madala elatustasemega inimesed suhtuda sellesse, et just pensionäride sissetulekuid plaanitakse suurendada, näitab tulevik. "Eks siis valimisteks mõeldakse ka neile midagi välja, aga neid valijate hulgas nii palju, kui on pensionäre," arvas Kivirähk.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles teisipäeval Haapsalus Lääne Elule, et partei valmistab praegu ette 2019. aasta riigikogu valimiste programmi, milles lubatakse erakorralist pensionitõusu, mille suurus oleks umbes 100 eurot ja see saaks teoks 2019. või 2020. aastal.

Eile ütles peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas, et pensione tuleks tõsta 60-70 eurot.

IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder on toetanud samuti pensioni tõstmise ideed, kuid SDE esimees Jevgeni Ossinovski ütles ERR-ile, et pigem tuleks pensionäridele tagada teenuseid ja vähendada nende kulusid.