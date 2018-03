Juba täna õhtul... Kes nopivad pressipeol magusad esikohad?

Juba täna õhtul toimub Õpetajate Majas kauaoodatud ajakirjandusauhindade pressipidu. Ekspress Meedia on eri kategooriatesse üles andnud hulgaliselt silmapaistvaid nominente nii Eesti Päevalehest, LPst, Eesti Ekspressist, Delfist kui Maalehest. Kes neist nopib võidu, selgub juba mõne tunni pärast.

Eesti Päevalehest on uudiste kategoorias nominentidena üles antud Kärt Anvelt 20. juunil ilmunud looga „RKAS-i juht Urmas Somelar nimetas Mailis Repsi peast rasedaks ja kantslerit kurjaks tädiks“ ning Laura Mallene 9. oktoobril ilmunud looga „Tuntud psühhiaater ahistas patsienti“ ja 18. oktoobril ilmunud looga „Psühhiaater Mehilase ahistamisohver: ta ei lasknud mind lahti, ta ei lasknud mind lahti!“. Olemuslugude kategooria nominent on Laura Mallene 29. augustil ilmunud looga „Kolm aastakümmet voodi ja pange vahet. Kalle lugu“ ja 1. septembril ilmunud looga „Kalle loo jätk. Vägivaldne koolipõli ja keelatud koduõpe“.

Arvamuskategoorias kandideerib auhinnale Alo Raun LP-s ilmunud looga „Pätsi kõva käe võimu võib kaudselt võrrelda nüüdisaja Singapuriga“. Noore ajakirjaniku auhinnale kandideerib Mihkel Tamm.

Avatud kujunduse kategooria auhinnale kandideerivad Kaido Kelp sarja „Eesti mõjukad 2017“ ja „Mina jään“ kujundusega ning Paavo Kämbre LP-s ilmunud loo „Ott Kiivika totaalne muutumine. Kõhnast kossupoisist Mr Olympiaks“ kujundusega.

Loe veel

Eesti Ekspressist on arvamuskategoorias nominendina üles antud Mikk Salu 18. jaanuaril 2017 ilmunud arvamuslooga „Eesti märk on sõda“. Uudiste kategooria nominent on Sulev Vedler 6. septembril ilmunud looga „Vale patsient, vale veri. Meditsiiniõde tegi surmava vea“, 11. oktoobril ilmunud looga „PERH löögi all. Surmava vereülekande teinud haiglaõe lugu paisub“ ja 22. novembril ilmunud looga „Kui palju maksab Eestis inimelu? Null eurot või mitu miljonit?“. Olemuslugude kategooria nominent on Madis Jürgen 2. mail ilmunud looga „Ebatavaline vang“ ja 20. detsembril ilmunud looga „Endise politseijuhi viimane suvi“.

Parima kujunduse nominendid on Tarmo Rajamets, Evelin Somelar ja Tuuli Prees Eesti Ekspressi 3. mai ja 8. novembri lehtedega. Olemusloo kujunduse kategooria nominent on Tarmo Rajamets artikli „Ema! Kõik pole veel sugugi kadunud!“ kujundusega.

Bonnieri preemia nominent oli Mikk Salu lugudega „Arvo Sarapuu on variisikute kaudu sisenenud Tallinna prügiärisse“, „Uued detailid: veel seoseid Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu ja prügifirma BWM vahel“, „Arvo Sarapuu suurmeisterlikud kombinatsioonid“ ning „Artikkel, mis paljastas Arvo Sarapuu seosed prügiäriga: Tallinna abilinnapea on variisikute kaudu sisenenud linna prügiärisse“.

Maalehe elutööpreemia nominent on Rein Raudvere.

Ühistoimetuste alt kandideerivad multimeediaauhinnale 31. märtsil Delfis ilmunud Rail Balticu projekt, mille autorid on Tanel Saarmann, Aivar Õepa, Sigrid Salutee, Ester Vaitmaa, Kerttu Pass, Madis Veltman, Andres Putting, Priit Simson, Hendrik Osula, Eiliki Pukk, Karin Kaljuläte, Siim Solman, Ago Tammik, Heleri Kuri, Liisi Viskus, Alari Heinsoo, Karl-Erik Leik ja Mart Nigola; samuti 26. aprillil Delfis ilmunud projekt „Pronksiöö ja propaganda“, mille autorid on Mihkel Tamm, Argo Ideon, Krister Paris, Kärt Anvelt, Ester Vaitmaa, Rauno Volmar, Madis Veltman, Mark Šandali, Lauri Tankler, Linda-Riin Võeras, Kerttu Pass, Heleri Kuris, Alari Heinsoo, Liisi Viskus ja Mart Nigola; ning 16. oktoobril Delfis ilmunud projekt „2017 valimiste suurimad võitjad ja kaotajad“, mille autorid on Argo Ideon, Margus Järv, Ester Vaitmaa, Tarmo Paju, Liisi Viskus, Heleri Kuris, Mart Nigola, Andres Putting, Karli Saul ja Madis Veltman.

Aasta ajakirjaniku nominent on Ester Vaitmaa.

Digikujunduse kategooria nominent on Delfis ilmunud projekt „Me armastame mandariine“, mille autorid on Ester Vaitmaa, Heleri Kuris, Liisi Viskus, Ats Nukki, Mart Nigola, Tiit Blaat, Gertu Võsu ja Maarja Pakats.

Parima olemusfoto nominent on Rauno Volmar fotoga „Edgar Savisaar koos oma 27 000 eurot maksnud bioonilise jalaga“. Uudisfotode kategoorias kandideerib auhinnale Priit Simson fotoga „Tõrvikurongkäik. Eesti rahvuskonservatiivide vabariigi sünnipäeva auks korraldatud tõrvikurongkäik kogub üha rohkem rahvast“. Spordifotode kategooria nominent on Madis Veltman fotoga „Isa ja tütre kvaliteetaeg“.

Pressivideote kategooria nominendid on Joonatan Allandi ja Kadri Nikopensius videolooga „Delfi videospikker: kuidas tagandada minister vaid paari tunniga?“ ning Sigrid Salutee, Mark Šandali ja Kadri Nikopensius Delfi TV eksperimendiga “Algaja “kuldne kuju” sukeldub tänavaesinejate maailma”.

Soovime kõigile nominentidele jõudu ja kannatust!

Kui ka sina soovid kursis olla meie ajakirjanike sulest loodud lugudega, siis vaata www.lehed.ee.