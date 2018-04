Juba praegu kontaktivaba sõidukaarti kasutavad inimesed juulist tasuta maakonnaliinidel sõitmiseks uut kaarti ei vaja

Ehkki sõit saab olema tasuta, on valideerimist vaja selleks, et liiniplaneerijatel oleks olemas info, kuidas inimesed liiguvad ja millistel suundadele tuleb vajadusel liine juurde lisada.

Ühistranspordikeskused on Mähari kinnitusl teinud auditi, millistes maakondades on vaja olemasolevad piletimüügiseadmeid seadistada, et valideerimine oleks võimalik.

"Täna on piletimüügiseadmed vedaja või ühistranspordikeskuse omanduses. Ühistranspordikeskused tellivad olemasolevalt piletimüügisüsteemi partnerilt vajadusel lisaseadmed," sõnas Mähar. Konkreetset numbrit, kui palju validaatoreid juurde peab soetama, ta ei nimetanud.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni kava kohaselt saab alates 1. juulist sõita tasuta kõigil riigi doteeritavatel maakonnaliinidel üle Eesti. Lisaks hakkab tasuta sõit kehtima ka riigi raha toel toimival ligi 50 maakonnapiire ületaval bussiliinil, millest üks pikimaid viib Tartust Haapsallu.

Linna- ja vallaliinidel, mis sõitja seisukohast on samuti kohalikud või avalikud liinid, tasuta sõitu oodata ei ole, kui just omavalitsus ise tasuta sõitu ei kehtesta. Pileti peab ostma edaspidi ka üksnes piletimüügist sõltuvatel kaugliinidel, samuti ei saa tasuta sõita näiteks Elroni lähirongidega.