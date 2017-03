Jõuministeeriumid omavahel: justiitsminister jättis kooskõlastamata siseministri eelnõu

Justiitsministeerium lükkas tagasi siseministeeriumi eelnõu, mis annaks kohaliku omavalitsuse korrakaitseorganitele rohkem õiguseid.

"Eelnõu eesmärk on anda kohaliku omavalitsuse korrakaitseametnikele täiendavad volitused, mis võimaldavad neil täita neile seadusega pandud ülesandeid," selgitab eelnõu seletuskiri. "Seda eelkõige valdkondades, mis on tugevalt seotud kohaliku omavalitsuse territooriumil turvalisuse tagamise ja parema elukeskkonna loomisega ning mille täitmisel on seni olnud vajalik politsei kaasamine või pole ülesannet volituste puudumise tõttu üldse olnud võimalik täita."

Reedel saadetud vastuses viitab justiitsminister Urmas Reinsalu muu hulgas, et kriitika on eelkõige põhimõttelist laadi: "mis puudutavad kohalike omavalitsuste poolset volituste laiendamist avaliku korra tagamisel."

Kas juhuslikult või mitte sattus tuli otsus välja umbes samal ajal kui siseminister Andres Anvelt oli andnud negatiivse hinnangu justiitsminister Urmas Reinsalu plaanile sisekaitseakadeemia Narva kolimise suhtes. "Ministeeriumil sellist raha ei ole, mida kolimine nõuab. See läheb mitmekordselt ühe ministeeriumi eelarvest välja ja seda tuleb edasi valitsuskabinetis otsustada. Kõige tähtsam on see, et sisekaitseline haridus ei kannataks ühtegi grammi," ütles Anvelt.

Delfi avaldab justiitsministeeriumi kirja muutmata kujul:

Korrakaitseseaduse, ühistranspordiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamata jätmine

Korrakaitseseadus on Justiitsministeeriumi poolt välja töötatud ja Justiitsministeeriumi valitsemisala valdkonna seadus, mistõttu käsitleme Siseministeeriumi poolt kooskõlastamiseks esitatud eelnõud ettepanekuna korrakaitseseaduse muutmiseks. Eelnõuga soovitakse tõhustada korrakaitsesüsteemi selliselt, et kohalikud omavalitsused võiksid olla turvalise kogukonna eestvedajad ning probleemide lahendamine toimuks inimesele võimalikult lähedasel tasandil.

Justiitsministeerium viitab, et korrakaitseseadusest tuleneva üldpõhimõtte kohaselt rakendab isikute suhtes vahetut sundi politsei ja vahetu sunni kohaldamine on osa riigi jõumonopolist. Kohalike omavalitsuste tegevusega seonduvalt on aga korrakaitseseaduse puhul siiani lähtutud sellest, et kohalikud omavalitsused võivad kasutada selliseid meetmeid, mis riivavad isikute õigusi ja vabadusi pigem vähe ja leebelt.

Arvestades, et käesolev eelnõu on esitatud erandkorras Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks

esimesel kooskõlastusringil ja Vabariigi Valitsuse reglemendi § 6 lõike 5 kohaselt esitatakse seaduse eelnõu Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks pärast selle kooskõlastamist teiste

ministeeriumidega, esitab Justiitsministeerium esimesel kooskõlastusringil eelnõu kohta üksnes põhimõttelised märkused, mis puudutavad kohalike omavalitsuste poolset volituste laiendamist valiku korra tagamisel. Justiitsministeerium soovib, et Siseministeerium esitaks eelnõu Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks ka teisel kooskõlastusringil ja ühtlasi teen ettepaneku moodustada antud küsimustega tegelemiseks töörühm.

Justiitsministeerium jätab eelnõu kooskõlastamata järgmistel põhjustel.



1. Eelnõule ei ole koostatud väljatöötamiskavatsust. Eelnõu seletuskirja kohaselt ei ole eelnõule eelnevalt koostatud VTK-d ja sellega seonduvalt on eelnõu seletuskirjas selgitatud, et eelnõu lähtub Vabariigi Valitsuse ehk Eesti Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu valitsusliidu koalitsioonilepingu aluspõhimõtetest ning on seotud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammiga. Lisaks on eelnõu seletuskirjas märgitud, et kohalike omavalitsuste olemasolevate korrakaitse ülesannete täitmiseks õiguste laiendamise eelnõu kuulub Vabariigi Valitsuse 100 päeva plaani, mis on koostatud valitsusliidu üldeesmärkide täitmiseks ametis oleku esimese saja päeva jooksul (23.11.2016 –3.03.2017) ja vastavalt HÕNTE § 2 lõike 2 punktile 1 ei ole VTK nõutav, kui eelnõu menetlus peab olema kiireloomuline. Märgime, et ühe VVTP-s määratud tegevuse tähtaeg, ei tähenda koheselt eelnõu kiireloomulisust HÕNTE tähenduses. Seejuures isegi kui eelnõu on kiireloomuline, tuleb ka sellises situatsioonis kõik eerinevad asjaolud hoolikalt läbi kaaluda. Näiteks ei saa avaliku korra tagamisega seonduvate küsimuste juures unustada, et juba aastaid tagasi on loodud abipolitseinike institutsioon, kelle põhiülesanne on samuti abistada politseid riiklike ülesannete täitmisel (avaliku korra tagamisel).

2. Ülesande iseloom ja järelevalve selle täitmise üle. Arvestades kohalike omavalitsuste poolt

täidetavate ülesannete iseloomu ja neile antavaid volitusi vahetu sunni kohaldamiseks, tuleks esmalt langetada otsus, kuhu kohalikud omavalitsused korrakaitseülesannete täitmisel edaspidiselt organisatoorselt paigutatakse. Selles osas tuntakse näiteks Saksamaal kahte erinevat mudelit. Esimese puhul käsitletakse „korraasutusi“ politseiasutustest eraldi ja politseid vaadeldakse ainult jõudu rakendavana. Teisel juhul vaadeldakse üldisi korraasutusi, s.t kohalikke omavalitsusi antud küsimuses politsei organisatsiooni kuuluvana ja Siseministeeriumi valitsemisalas. Neile lisaks jäävad erikorraasutused oma kitsastes valdkondades. Seetõttu kui kohalikele omavalitsustele soovitakse anda vahetu sunni kohaldamise õigus on vajalik riiklikult ette näha toimiv haldusjärelevalve korraldus. Ehk kes ja kuidas teostab selles osas kohalike omavalitsuste tegevuse üle järelevalvet. Arvestades, et vahetu sunni kohaldamise puhul tegemist on pädevusega, millega võivad kaasneda riigivastutuse ja isikute suhtes ülemäärase jõu kasutamise küsimused, tuleb selles osas teostada haldusjärelevalvet nii kohalike omavalitsuste tegevuse seaduslikkuse kui ka otstarbekuse üle.