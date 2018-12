Jõulutäht tõuseb Petlemma kohale? Saaremaal on märgatud tänavuse aasta kõige eredamat komeeti

Palm pildistas komeedi üles eile öösel kella kahe paiku Saaremaal Tahulas. Tänu sellele, et teavas oli selge ning öö pime, suutis ta roheka komeedisära kaamerasse püüda.

Kuigi 46P/Wirtanen peaks olema üks kümnest komeedist, mida tänavu palja silmaga vaadelda saab, siis Palmi hinnangul oleks ikkagi selle püüdmiseks tarvis binoklit või teleskoopi.

Komeedi avastas 1948. aastal soome päritolu astronoom Carl Wirtanen California Licki observatooriumis. Komeet möödub maast iga 5,4 aasta tagant, kuid nii lähedalt pole see viimase seitsmekümne aasta vältel varem möödunud. Kõige eredamalt paistab komeet kätte, ning seega kõige lähedamalt möödub maast, taevakeha 16. detsembri öösel. Siis on komeedi kaugus maast võrreldav 30-kordse vahemaaga maalt kuule.

Ühel fotodest kõrgub suitsusammas, mis tuleb Kuresaares asuvast kõrgest korstnast.

Komeet 46P/Wirtanen Foto: Marko_Palm_www.piltnik24.ee, Marko Palm/Pilnik24

Alloleval fotol on komeet näha kehvemini (see asub pildi alumises parempoolses osas), kuid see-eest paistavad hästi silma Orioni tähtkuju all vasakul ning Plejaadid üleval keskel. Foto on pildistatud 50 mm objektiiviga.

Komeet 46p/Wirtanen Foto: Marko_Palm_www.piltnik24.ee, Marko Palm/Piltnik24

2x135 mm objektiiviga pika säriajaga fotol on komeedi liikumine hästi märgatav.

Komeet 46p/Wirtanen Foto: Marko_Palm_www.piltnik24.ee, Marko Palm/Piltnik24