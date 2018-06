Jonatan Vseviov on tõusmas Eesti suursaadikuks USA-s

ERR-i andmetel on tõusmas Eesti uueks suursaadikuks Ameerika Ühendriikides praegune kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov, kes on ka varem töötanud kahel korral diplomaadina USA-s.

Vseviovi USA-sse lähetamise tingis asjaolu, et ennetähtaegselt kutsuti tagasi senine saadik Lauri Lepik, vahendab ERR. Ametlikult esitas Lepik ise lahkumisavalduse, tuues põhjuseks väsimuse ja kurnatuse.

Lepik andis president Donald Trumpile volikirja üle üheksa kuu eest ehk mullu 1. septembril. Ehk sõltumata konkreetsetest põhjustest, on tema ennetähtaegne tagasikutsumine ikkagi problemaatiline. Seetõttu on Eestile oluline, et USA-sse lähetataks võimalikult tugev ja sealpool ka hinnatud inimene.

Kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov sobib oma tausta tõttu sellesse ametisse suurepäraselt. Lisaks mõjukale ametikohale ja suurepärasele karjäärile Eestis, on tal ka laialdased teadmised USA-st - Vseviov on kahel korral töötanud diplomaadina Eesti saatkonnas Washingtonis, samuti õppinud Georgetowni Ülikoolis.