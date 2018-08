Jõhvis kaasatakse laste ja täiskasvanute tegevteraapiasse robotid

Robootika on mitme meele kasutamist nõudev tegevus, mis vajab lapselt tähelepanu, kontsentreerumist ning käe ja silma koostööd. Tegevusteraapia käigus ehitab laps väikese Lego-roboti ja õpib seda arvuti teel juhtima. Robootika õpetab loomingulisust, ettevõtlikust, koostöö- ning esinemisoskusi.

Sealjuure on tegevus lapse jaoks huvitav ning meeskonnas mängides õpib laps teiste mängijatega arvestama. Täiskasvanute puhul kasutatakse seda meetodit tegevusteraapias just sõrmede töö peenmotoorika arendamisel.

Jõhvi Haigla SA esindaja Ele-Riin Kullamä sõnul sobib robootika hästi kannatlikkuse, tähelepanu ning loogilise mõtlemise ja peenmotoorika arendamiseks. Seda meetodit saavad edaspidi oma töös kasutada ka eripedagoogid ja psühholoogid.

“Robotid on tegevusteraapias kasutusel ka mujal riikides just seetõttu, et see info, mida annab välja robot, on võrreldes inimesega palju selgem ja lühem, seega on lastel ja täiskasvanutel lihtsam sellele infole keskenduda. Samuti on robotid väga pühendunud korrates ühte käsku üha uuesti ja uuesti.” lisas Vaata Maailma SA juhataja Kristi Kivilo.

Täna toimus Jõhvi Haiglas robootika kasutuselevõtu esmaesitlus. Üritusest võttis osa ka tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

Aprillikuus käivitas Jõhvi Haigla SA koostöös Vaata Maailma SAga IT-alase pilootprojekt, mille käigus kingiti haiglale tahvelarvutid, et patsiendid saaksid kaasaegsete nutilahenduste abil mugavalt oma lähedastega ühenduses olla. Robootikat aitavad tegevusteraapiasse viia Vaata Maailma SA, Microsoft ja MTÜ Robootika.