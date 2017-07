Jõhvi vallavolikogu umbusaldas vallavanemat ja volikogu esimeest

Jõhvi vallavolikogu esimees Teet Enok kutsus täna hommikuks kokku volikogu, et arutada eile opositsiooni esitatud umbusaldusavaldust Enoki ja vallavanem Eduard Easti vastu.

Enoki poolt oli 13 volikogu liiget ja vallavanema umbusalduse poolt 11 liiget. Uueks vallavanemaks valiti Aleksei Naumkin SDE-st ja volikogu esimeheks umbusalduse algatanud Niina Neglason.

"Volikogu esimeheks jään kuni valimisteni mina, sest ei ole mõistlik hakata panema täiesti uut inimest ja teda koolitada," ütles Neglason Delfile.

Eriskummaliselt pühapäeva hommikuks kutsutud volikogu opositsioonipoliitikud tulid kohale pannkookide ja maasika toormoosiga. "Sest inimesed söövad sel ajal tavaliselt pannkooke," ütles umbusaldusavalduse sisse andnud Neglason Põhjarannikule.

Pühapäevaseks päevaks kutsutud koosolek ei ole seadusega keelatud, ent Neglasoni sõnul on seadus ikkagi loodud mõistusega inimeste jaoks. "Ei ole normaalne korraldada pühapäeva hommikul kell 10 istungit, eks paljude inimeste plaanid oli vaja ringi teha," ütles Neglason.

Umbusaldajad on Enokile ette heitnud agressiivset valitsemisstiili, sekkumist vallavalitsuse ametnike töösse ning Jõhvi huvide kahjustamist. Enok ise väidab, et tema on hoopis toonud Jõhvi valitsemisse avatust ja diskussiooni.

Enoki sõnul tehti umbusaldus seetõttu, et Enok ja East olid valimistel opositsioonile ebamugav konkurent ja administratiivne ressurss oli nende käes. Teiseks tekitasid Enoki sõnul pingeid uued tuuled, mida üritati ellu viia. "Sellega seoses oli vaja kaks kuud enne valimisi näidata häälte ülekaalu."