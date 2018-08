Johannes Kert: väljatulistatud rakett ei olnud eriti suure hävitusjõuga

Rakett on küll üle kolme meetri pikk, kuid tema lõhkepea on vaid veidi suurem kui käsigranaat.

Kert ütles Delfile antud kommentaaris, et rakett on niivõrd pikk võimalikult suure koguse kütuse mahutamiseks, mis võimaldaks raketil kaugele lennata, kuna Kerdi sõnul on rakett ette nähtud teiste lennukite hävitamiseks.

Varasemat Kert sellist sündmust ei mäleta, kuigi nõukogude ajal ei ole sellise juhtumi asetleidmine välistatud.

Täna pärastlõunal kell 15:44 toimus vahejuhtum, kus õhuharjutusalal Pangodi kohal Otepää lähistel tulistas Hispaania hävitaja Eurofighter eksikombel välja õhk-õhk tüüpi raketi põhja suunas. Raketi täpne lennutrajektoor, asukoht ja staatus on täpsustamisel.