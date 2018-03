Jõgevamaal hukkus teel lamanud mees. Miks ta maanteel lebas, pole esialgu selge

Täna õhtul juhtus Jõgeva vallas raske liiklusõnnetus, kus sõiduteel lamanud joobekahtlusega mees jäi teel liikunud auto alla ning hukkus.

Raske õnnetus juhtus õhtul kella 18.44 ajal Jõgeva-Palamuse-Saare tee 15. kilomeetril. Jõgeva politsei välijuht Eduard Onopa kirjeldas, et traagilise õnnetuse täpsed üksikasjad on veel uurimisel, kuid esialgsetel andmetel märkas Saarelt Palamuse poole liikunud Volkswageni juht keset sõiduteed lamanud tumedas rõivas meest sedavõrd hilja, et kokkupõrge oli vältimatu. Auto alla jäänud 43-aastane mees sai õnnetuses nii raskelt viga, et suri meedikute pingutustest hoolimata olles teel haiglasse.

Jõgeva välijuht selgitas, et juhtimisõigusega Volkswageni juht oli kaine ning tema sõidukil olid nõuetele vastava rehvid. Auto roolis olnud naine õnnetuses viga ei saanud. „Raske liiklusõnnetus juhtus pimedal ajal sirgel ja küllaltki hea nähtavusega teelõigul, kus puudub aga eraldi tänavavalgustus, mis teeb pimedal ajal sõidutee läheduses liikuva või suisa sõiduteel olevate inimeste märkamise kordi raskemaks,“ kirjeldas Onopa.

Raske õnnetuse tagajärjel elu kaotanud mehe täpne surma põhjus ja terviseseisund ilmneb kohtuarstlikul lahangul. Surmaga lõppenud õnnetuse muud üksikasjad selgitatakse edasises uurimises.