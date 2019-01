Jõgeva vallavolikogu kantselei juht vaatas tööl olles südamerahus lapspornot

Ta sõlmis prokuratuuriga kokkuleppe, mille kohaselt talle mõisteti aasta ja kuue kuu pikkune vangistus. Karistust ei pöörata täitmisele, kui Järv ei pane aasta ja kuue kuulise katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab kontrollnõudeid.

Süüdistuses seisab, et ajavahemikul 12.10.2017 kuni 24.01.2018 otsis ta tööl kokku 1208 korral oma arvutis erinevalt internetiaadressidelt sõnu nagu mafiasex.ru, 12aninhos, 12y, 12yo, 13ans ja 13 anos. Tema eesmärk oli vaadata lapspornot. Oma töökohas hoidis ta ka arvutis faile millel on kujutatud nooremat kui kaheksateistaastast isikut pornograafilises või nooremat kui neljateistaastast isikut pornograafilises või erootilises situatsioonis. Koduarvutis oli tal aga kokku koguni tuhandeid video- ja fotofaile lapspornost.

Kohtuistungil kinnitas süüdistatav, et talle on kokkulepe arusaadav, see vastab tema tahtele ja ta jääb selle juurde.