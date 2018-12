Jõgeva patrullpolitseinikku kahtlustatakse purjuspäi avarii põhjustamises

Sündmused said alguse täna öösel kella 3 ajal, mil tähelepanelik inimene häirekeskusele Jõgeva linnas liiklusõnnetuse põhjustanud sõidukist teatas. Teatele reageerinud politseipatrull tabas avariilise sõiduki seismas Tähe tänava parklas ning selle roolis oli alkoholi tarvitanud 28-aastane Jõgeva patrullpolitseinik. Mees peeti kinni, toimetati arestimajja ning tema suhtes alustati kriminaalmenetlust.

Liiklusõnnetuses keegi kõrvaline viga ei saanud, vigastusest pääses ka politseinik ise. Õnnetus juhtus töövälisel ajal, mil mees liikles oma isikliku sõiduautoga.

Tartu politseijaoskonna patrulltalituse juht Alvar Pähkli sõnul käitus politseiametnik kahetsusväärselt. „Korrakaitsjate töö on tagada turvalisust ning olla eeskujuks igal ajahetkel. Alkoholi tarvitanuna rooli istumine on vastuvõetamatu,“ ütles ta. „See on valus löök nende väärtuste pihta, mida ise ühiskonnas juurutame. Töötame iga päev selle nimel, et Eesti teedel oleks vähem ohtlikke juhte. Tema käitumist ei õigusta miski,“ rääkis Pähkel.

Ta lisas, et politseinik tunnistas oma süütegu ning kahetses juhtunut tõdemusega, et ei käitunud mundrikandjale pandud ootustest ja väärtustest lähtuvalt. „Ta esitas omal soovil lahkumisavalduse, mille Lõuna prefektuur ka rahuldas,“ vahendas patrulltalituse juht.