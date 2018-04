Jevgeni Ossinovskile riigikogus koha vabastav Rein Randver saab üle 10 000 euro hüvitist

Vähem kui pool aastat riigikogu liige olnud Rein Randver lahkub peagi ametist seoses Jevgeni Ossinovski naasmisega riigikokku. Kaasa saab ta kopsaka hüvitise.

Riigikogu kantseleist kinnitati Delfile, et vastavalt riigikogu liikme staatuse seadusele oleks praegu Rein Randveri volituste lõppemise hüvitis kolme kuu ametipalk. Riigikogu liikme ametipalk on praegu 3481,4 eurot kuus. Kokku tuleb summa 10 444,2 eurot. Ossinovski pole öelnud kindlat tärminit, mil riigikokku naaseb, ent Randverile makstavat hüvitist see ei mõjuta - hüvitise suurus muutuks, kui Randver oleks riigikogus vähemalt aasta.

Reaalselt pole ta seal olnud veel poolt aastatki. Temast sai rahvasaadik mullu 8. novembril, kui Ivari Padar lahkus parlamendist, et asuda tööle Euroopa Parlamendis.