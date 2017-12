Jevgeni Ossinovski: valitsus tegi esimesel aastal kaks viga

Raadio 2 saates "Olukorrast riigis" tunnistas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees Jevgeni Ossinovski, et hiljuti aasta täitumist tähistanud valitsus tegi võimuloleku ajal kaks viga.

Ahto Lobjaka ja Andrus Karnau saatekülalisteks olid täna tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ja Euroopa parlamendi liige reformierakondlane Kaja Kallas. Rääkides Keskerakonna, SDE ja IRL-i võimuliidu esimesest valitsemisaastast ütles minister Ossinovski, et tehti kaks suuremat viga.

"Kui alustada enesekriitiliselt, siis ma ütleks, et on kaks viga tehtud. Üks nendest on see, et kogu aeg ümbermõtlemine ei ole kuidagi mõistlik, sest tekitabki segadust. Need asjad, mis maksupoliitikas välja pakuti - võib vaielda, kas nad üksikuna on mõistlikud või mitte - olid laias laastus läbi mõeldud ja rahandusministeeriumis ka läbi arvutatud. Tagasivõtmise surve tuli poliitiliselt ühelt erakonnalt, kel pole liiga hästi läinud, ehk IRL-ilt," tõdes minister.

Teine viga oli Ossinovski sõnul see, et valitsus võttis korraga liiga palju ette. "Kui uus valitsus tuli kokku, seadsime erakordselt ambitsioonikad plaanid, mida kõike ühe aastaga ümber tehakse. Olgu see tervishoiuvaldkond, pensionireform või vanemahüvitiste süsteem ja need on ainult ühe ministeeriumi vaates, mis ma välja tõin," märkis töö- ja tervishoiuminister.

Loe veel

"Nagu Marju Lauristin sotsiaalministrina ütles, et rahvusvahelised nõuandjad soovitavad kulutada 5 protsenti ajast otsuste tegemisele ja 95 protsenti ajast nende selgitamisele," meenutas Ossinovski ja tõdes, et valitsus on selle aastaga võtnud ette liiga palju asju ja selgitamiseks pole väga aega jäänud. "Seda selgitamise aega pole piisavalt olnud ja see on tekitanud olukorra, kus ka need asjad, mis on sisuliselt õiged ja mõistlikud, on pandud üldisesse mulli, kus kõigest ei saa aru ja on üks segadus," ütles minister.

Ossinovski ütles, et mis puudutab tulumaksureformi, siis praegune lahendus ei olnud kõige mõistlikum, ent tõdes, et koalitsioonivalitsustes ei saagi alati kõige paremaid otsuseid teha.

"Mõistlik oleks olnud nii, nagu ma ettepaneku tegin: tõsta tulumaksuvabamiinimum 500 euroni ja tõsta tulumaksumäära kaks protsenti. Oleks kõik tehtud ja ei oleks keegi pidanud midagi ümber arvestama ja kogu segadus oleks ära jäänud," sõnas Ossinovski. "Sellega IRL nõus ei olnud, nad tahtsid hoopis seitset uut maksu, millest võtame paari päeva pärast viis tükki tagasi," ütles Ossinovski.

Kallas ütles, et see pole alati halb, et valitsus muudab vastuvõetud otsuseid. "See nõuab päris palju julgust tunnistada, et asjad ei liigu õiges suunas," nentis Kallas. Küll aga oli Kallas nõus, et maksupoliitikat võib ja peabki muutma, ent praegu on külvatud liiga palju segadust. "Mina ei ole seda meelt, et makse üldse puudutama ei peaks. Praegu on valitsus on külvanud üksjagu segadust, kui lühidalt kokku võtta," sõnas Kallas.