Jevgeni Ossinovski: Vabaerakonna ettepanek ministrikohti vähendada on tühi populism

Ossinovski sõnul on eelduseks, et minister peab oma valdkonna detailidega kursis olema. Sotsiaal- ja majandusministeerium on ta sõnul aga niivõrd massiivsed, et nende haldamine on keeruline. Rõivase valitsuses langetatud otsus lahutada valdkonnad ühe ministeeriumi all kaheks on end õigustanud. Vastavalt siis majandusministeeriumi all majandusministriks ja ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministriks ning sotsiaalministeeriumis tervise- ja tööministriks ning sotsiaalkaitseministriks.

Ta sõnul on viimase aja rohked uudised probleemidest sotsiaalvaldkonnas, põhjustatud süsteemist, kus senimaani ministritel kõige jaoks tähelepanu ei jätkunud. "Loomulikult on ministrite tase kõikuv olnud, aga vastutusvaldkond peab olema nii suur, et jõud käiks sellest üle," kommenteeris Ossinovski.

Abiks pole ta sõnul ka vastutuse jaotamine kantslerite vahel. See tähendaks võimu koondub ametnike kätte, kuna ministri valdkond on haldamiseks liiga suur.

Sotsiaaldemokraatide juhi sõnul on praegune süsteem on end õigustanud. Ministrite arvu kindlasti suurendama ei peaks, kuid Ossinovski käis samas välja mõtte, et vastutusvaldkondi peaks ministrite vahel jaotama teisiti. Näiteks tõi ta välja IT ja majandusarengu valdkonnad panna majandusministeeriumi alla.

"Vabaerakonna ettepanek neid [ministrikohti] vahendada tähendab kahjuks, et vabaerakonnast ei ole keegi valitsusvastutust kandnud. Eks see on tühi populism - et hoiame kokku ministri palga ja riik muutub tohutult efektiivsemaks," sõnas Ossinovski. Palju suurem kahju tuleb ta sõnul sellest, kui minister ei suuda aastad konkreetse valdkonnaga tegeleda.