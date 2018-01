Jevgeni Ossinovski usub, et töötava pensionäri ebaõiglaselt kõrge maksukoorem aetakse siiski korda

ERR.ee avaldas täna pika usutluse sotside esimehe Jevgeni Ossinovskiga, kus toimub arutlus paljude hetkel oluliste teemade üle.

Intervjuu on kui noolemäng. Pihta saavad kõik – valitsusest IRL (tugevalt) ja Keskerakond (leebemalt), opositsioonist muidugi Reformierakond ja EKRE, lisaks paar riivamisi viset iseenda pihta. Seejuures ütleb poliitik, et Jüri Ratase valitsus püsib koos järgmiste valimisteni, kirjutab ERR.ee.

Küsimust, et milline on Ossinovski sõnum töötavatele pensionäridele, kes tulumaksumuudatuse tõttu raha kaotavad, vastab mees, et usub, et see tulevikus korda saab.

"Selle muudatuse kõige olulisem eesmärk on olnud aidata madalama sissetulekuga inimeste elujärge oluliselt parandada. Selle me oleme saavutanud. Tõsi, tekkis teatud hulk inimesi, näiteks seitse protsenti pensionäridest, kes on selle positiivse mõju hinda ebaõiglaselt kandnud. Nagu ütlesin, olnuks minu teha, eelistanuks ma teistsugust süsteemi, mis seda kahju oleks ära hoidnud," mainib ta.

Täisteksti vaata saidil ERR.ee