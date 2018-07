Jevgeni Ossinovski töötu- ja haigekassa nimemuutuse ligi miljonilisest maksumusest: ei lähe mitte

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv endine tervise- ja tööminister, nüüdne riigikogu fraktsiooni esimees Jevgeni Ossinovski ütles, et on töötu- ja haigekassa nimemuutust toetanud, aga selle ligi miljoni eurone maksumus ei ole vastuvõetav

"Töötu- ja haigekassa nimemuutus on miski, mida olen printsiibis mõistlikuks pidanud. Mõlema asutuse tegevuste ulatus on täna tõesti palju laiem, kui nende ajalooline nimi väljendab," ütles Ossinovski sotsiaalmeedia vahendusel. "Ent nüüd, mil selle kuluks on hinnatud pea miljon eurot, pean selgelt ütlema: ei lähe mitte. Olukorras, kus meil ei ole piisavalt raha, et tagada kõigile inimestele õigeaegne arstiabi, on siltide vahetamine majaseintel küll viimane asi, millega tegeleda."

Haigekassa ja töötukassa soovivad tuleval aastal muuta oma nime vastavalt tervisekassaks ja töökassaks. Hinnanguliselt kulub nimede vahetamisele kuni 865 000 eurot.