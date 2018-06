Jevgeni Ossinovski sotside üldkogul: järgmiste valimistel on eesmärgiks ajaloo parim tulemus ehk 20 kohta parlamendis

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Jevgeni Ossinovski pidas täna erakonna üldkogul kõne, kus teatas sotside eesmärgid tulevasteks valimisteks: ei vähem ega rohkem kui ajaloo parim tulemus ehk 20 kohta riigikogus.

Ossinovski andis üldkogul teada, et sotsiaaldemokraadid on seadnud sihiks saada riigikogu valimistel ajaloo parim tulemuse ehk 20 kohta. „See on tõsine ülesanne ning tänases poliitilises olukorras nõuab erakordset tööd. Aga ma usun, et me saame sellega hakkama. See pikk maraton on olnud kurnav, aga me oleme õiget teeotsa taas leidmas. Meie ilmavaateline vundament on paigas. Me oleme tõestanud, et me suudame Eestit edasi viia. Me teame, et meid on Eestile vaja veel tugevamana,“ sõnas ta.

Ossinovski kinnitas täna erakonna üldkogu ees peetud kõnes, et sotsiaaldemokraatidel lasub kohustus sõnastada kiiresti muutuvas maailmas homse Eesti lugu ning kaitsta ja arendada meie ühiskonna põhiväärtusi – tasuta haridust ja solidaarset tervisekindlustust.

Sotside juht kritiseeris ettevõtjate hiljutist manifesti, nimetades seal tehtud üleskutseid populistlikeks ja osaliselt ka ohtlikeks, tuues näiteks välja pakutud tasulist haridus- ja tervishoiusüsteemi.

Ühe sündivuse madala põhjusena märkis Ossinovski ära noorte madalat majanduslikku kindlustatust. Selle tõstmiseks pakkus ta välja riikliku fondi loomist, kuhu lapse sündimisel riik makskaks igakuiselt sisse mingi summa, näitkes kümme euro. Summa saaks elu alustamiseks kätte täisealiseks saamisel.