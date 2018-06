Jevgeni Ossinovski: paljud Eesti inimesed on hakanud vähem jooma

Jevgeni Ossinovski Foto: Madis Veltman

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimehe ja endise tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski sõnul näitavad eelmisel nädalal avaldatud konjunktuuriinstituudi uuringu tulemused, et paljud inimesed on hakanud vähem alkoholi tarbima, kuid Lätti napsu järele minejad on oma tarbimiskoguseid suurendanud.