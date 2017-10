Jevgeni Ossinovski: "Oi jumal, oi jumal, oi jumal!"

Sotsiaaldemokraatide esimees Jevgeni Ossinovski ütles Delfi tänast artiklit kommenteerides, et tema sai kesklinnas üsna väikese protsendi sotside häältest, sest kesklinnas oli sotsidel palju teisi tugevaid kandidaate. Küsimuse peale, kas tal on kavas SDE esimehena jätkata, ta vaid naeris.

Kuidas olete erakonna esimehena rahul kohalike valimiste tulemustega nii üle Eesti kui Tallinnas?

Suurepäraselt.

Mis kõige rohkem rõõmu tegi?

Põhimõtteliselt kõik oma püstitatud eesmärgid enamvähem täitsime. Võit Võrus, Viljandis, Saaremaal ja Hiiumaal oli kindlasti märkimisvääne. Need kohad, kus oli võimalik teine koht saada, seal me teise koha ära ka tegime, sealhulgas Tartus. Üldiselt oleme tulemustega rahul.

Tallinnas lubasid viimased küsitlused tsipa paremat tulemust kui tuli. Mis juhtus?

Tallinnas on loomulikult selge, et põhiline valimistulemuste mõjutaja oli, kas Savisaar saab üle künnise või mitte. See määras ära Keskerakonna tulemuse. Muus osas on kindlasti omaette saavutus, et sotsidel õnnestus üks koht juurde saada olukorras, kus Keskerakond kaotas kuus ja IRL kaotas 11 ja on uus erakond tulnud. Neljandalt kohalt tõusime kindlalt kolmandaks. Oleks tahtnud ühe koha rohkem saada, aga juhtus niimoodi.

Kuidas oma isikliku tulemusega rahul olete?

Väga kena.

Vaatasin täna, et kui vaatame, millise protsendi sotsiaaldemokraatide häältest sai sotsiaaldemokraatide esinumber, siis teie osakaal sotside häältest ringkonnas oli väiksem kui ühelgi teisel.

See on päris rumal tõlgendus, ega sa ise ometi seda välja ei mõelnud?

Miks see rumal tõlgendus on?

Vaadata tuleb loomulikult seda, kui mitu protsenti sotsiaaldemokraadid ühes või teises kokku ringkonnas hääli said. Kus on mitu tugevat kohalikku tegijat, on loomulik, et esinumber saab vähem. Kesklinn oli pärast Nõmmet, kus Vakra teeb erakordselt head tööd, teine tulemus, 17 protsenti. Selle mõju on, et lisaks minuga oli nimekirjas võrdväärse kaaluga Helve [Särgava] ja edasi kaks inimest sai üle 300 ja kaks inimest üle 200 hääle. Kesklinnas oli kõige tugevam tulemus. Teistes ringkondades, kus peale esinumbri peaaegu keegi ei kogunud, võttis esinumber ära kogu brändi hääle. Kesklinna tugev nimekiri, ma ise tegin seal tugeva tulemuse, on kokku andnud selle, et kesklinn on meie toetuse mõttes teisel kohal.

Seda, kui palju saavad mingid erakonnad hääli mingis ringkonnas, mõjutab nende rahvuslik koosseis. Kesklinn on tugevalt eestikeelne. Kas te ei arva, et seda, millise protsenti hääli said sotsid Nõmmel või kesklinnas, mõjutab see, kui palju on seal eestlasi?

Nõmmet see kindlasti mõjutab, Lasnamäe on kindlasti eri-case, aga kui vaadata Põhja-Tallinna või kesklinna, Haaberstit, Mustamäge ja Kristiinet, siis seal rahvusliku koosseisu erinevused nii suured ei ole. Põhiline mõjutegur selles osas, kui palju saab nimekirja esinumber võrreldes ülejäänud nimekirjaga, on, kui palju esinumber on võimeline võtma, aga palju enam see, kui palju on teisi inimesi. Meil oli nimekirjas peale esinumbri tugevaid teisi nimesid ka Põhja-Tallinnas, kus Jaak Juske võttis esinumbrist [Sven Mikser] mööda. Tallinna kesklinnas ei võtnud.

Te siis ei usu seda, et teised sotsiaaldemokraatide kandidaadid kesklinna ringkonnas said nii palju hääli seetõttu, et teie isiklikult olite ebapopulaarne ka sotsiaaldemokraatide valijate seas?

Oi jumal. Oi jumal. Oi jumal. Seda ma mõtlesingi, et ega sa ometi ise seda välja ei mõelnud.

Saan aru, et te ei ole selle tõlgendusega nõus?

Muidugi ei ole.

Venelased ja eestlased valivad erinevalt. Eestlaste seas oli sotsiaaldemokraatide suurimaks konkurendiks Reformierakond. Kui võrdleme teie tulemust Reformierakonna esinumber Taavi Rõivase tulemusega, ei olnud teie tulemus väga halb, aga ka mitte hea, mõned sotsiaaldemokraadid said oma Reformierakonna konkurentidega paremini hakkama. Kuidas kommenteerite?

Jälle täiesti mõttetu võrdlus. Tuleb võrrelda nende kandidaatide tugevust eri ringkondades. Reformierakonnal oli kolm tugevat kandidaati, linnapeakandidaat põrus Haaberstis, aga kui vaadata ülejäänuid, siis neil oli tugev Paet Nõmmel, tugev Pevkur ja tugev Rõivas. Rõivas oli nendest Reformierakonna poliitikutest kõige populaarsem. Loomulikult, kuna ta oli minuga samas ringkonnas, siis on selge, et kui võrrelda ükskõik millise sotsiaaldemokraadi toetust temaga, siis jäime alla, sest jäime üldtulemuses Reformierakonnale alla.

Teie hinnangul Kristen Michal Haaberstis põrus?

Kui linnapeakandidaat kogub, palju ta seal võttis, 2600, peast enam ei mäleta, siis tervikuna, kui linnapeakandidaat võtab oma kandidaatide mõttes kaugeltki mitte esimese tulemuse, on see suhteliselt nukker seis.

Kas valimistulemuse valguses on teil kavas jätkata sotsiaaldemokraatide esimehena?

Ossinovski naerab.

Sotside reiting on riigikogu valimiste kontekstis 10-13 protsenti, mis on kehvem kui 2015. valimistulemus. Reiting on juba üsna pikalt kehv.

Sotsiaaldemokraadid on uues poliitilises olukorras muutunud oma teatud poliitilistes seisukohtades oluliselt tugevamaks, oleme ilmavaateliselt selginenud. Tulenevalt teatud teemadest, mis on Eesti ühiskonnas üleval, kus sotsiaaldemokraadid on võtnud põhiseaduslike väärtuste kaitsja rolli, on see teatud valijaid meie juurest ära viinud ja teisi juurde toonud, meie valijaskond on oluliselt noorenenud ja muutunud palju konsolideeritumaks ja selgemaks. Loomulikult on see hea baas, mille pealt edasi teha. Kui vaadata meie tulemuse erinevust meie reitingust, tegime üldiselt oma reitingu täis, kui arvestada, et üleriigiline protsent kohalikel valimistel ei näita eriti midagi, arvestades, et nimekirjade esindatus piirkonniti on väga erinev. Kui vaadata, et mitmes maakonnakeskustes on valimised ära võidetud, suutsime Tallinnas koha juurde teha, siis tegelikult on seis väga hea.

Kas on kohalike valimiste õppetunde arvestades kavas muuta sotsiaaldemokraatide poliitikat, et paremini vastu minna riigikogu valimistele?

Eks loomulikult valimistulemuste analüüs seisab vaieldamatult ees, aga põhimõttelisi muutusi kindlasti ei ole plaanis.