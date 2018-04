Jevgeni Ossinovski: naljakal kombel on rahandusministeerium suutnud alkoholiaktsiisidega seonduvast eemale hoida, kuidagi on see hoopis minuni jõudnud

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (SDE) ütles tänases "Ringvaates", et sotside kehvas reitingus ei ole süüdi ainult alkoholipoliitika, vaid ka kehv ühiskondlik selgitustöö.

Tervise- ja tööministrit Jevgeni Ossinovskit (SDE), ja ka sotse, süüdistatakse eeskätt konarlikus alkoholipoliitikas. „Tegelikult olen mina tegelenud alkoholi reklaamipoliitikaga ja alkoholi kättesaadavuse piiramisega alaealistele, ent kuidagi on ujunud ka see aktsiisipoliitika minule,” möönis Ossinovski ja lisas, et rahandusministeerium on suutnud end aktsiisidega seonduvast pahameelest eemale hoida.

Küll aga tunnistas Ossinovski, et SDE kehv reiting ei ole ainult alkoholipoliitika, vaid erakonna kehv selgitustööd, viidates sellele, et sotse tuntakse üksikute poliitikate järgi. „On tõsi, et sotsiaaldemokraatidel on praegu teatud madalseis ja tegime ka pärast möödunud aasta kohalikke valimisi kokkuleppeid, et hakkame oma poliitikas teatud muudatusi tegema,” ütles Ossinovski.

Ossinovski selgitas, et loobub ministriportfellist, et olla parem parteijuht. „Erakonna esimehena tunnen, et me pole teinud piisavalt hästi ühiskondlikku selgitustööd ja jätkates samal ajal ministri ametis, poleks ma enda panusega erakonna esimehena rahul või ministrina rahul,” ütles Ossinovski ja möönis, et teab ka kolleege, kes on ministriameti kõrvalt valimiste eelsel ajal panustanud rohkem erakonna töösse, pidades parteikoosolekuid, mis mehe sõnul on vastutustundetu.