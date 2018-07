Jevgeni Ossinovski mässukatsest: see arutelu on ammendatud

Ossinovski kinnitab, et mõne nädala eest lahvatanud kired on kõigiti normaalne poliitika osa, mis näitab pigem erakonna elujõudu kui kriisis visklemist. „Peatusime muidugi ka sellel, kas veel enne valimisi oleks erakonnale kasulik korraldada juhtkonna valimised. Sotside organisatsioonikultuuri lahutamatuks osaks on see, et saame ka keerulistel teemadel omavahel konstruktiivset diskussiooni pidada. Kaks nädalat tagasi toimunud juhatuse ja fraktsiooni ühisarutelul leiti ülekaalukalt, et see ei ole hea mõte. See on selge sõnum, et omavahelise mõõduvõtmise asemel peame üheskoos töötama selle nimel, et sotside positsioon järgmises parlamendis ja valitsuses oleks veel tugevam kui täna. Just ühtse meeskonnana töötamist ootab meilt nii erakond kui ka meie valija,“ ütles parteijuht.

„Seega on see arutelu tänaseks ammendunud ning sotsiaaldemokraadid töötavad selle nimel, et valmistada erakond parimal võimalikul viisil ette riigikogu valimisteks.“