Jevgeni Ossinovski: Kurb, et Reformierakond üritab taaskord kohalike valimiste eel kütta üles rahvustevahelisi pingeid

Paides kogunenud SDE volikogul kinnitas erakonna esimees Jevgeni Ossinovski: sotsiaaldemokraatide eesmärgiks on Keskerakonna ainuvõimu murdmine Tallinnas, mida saab teha vaid eesti- ja venekeelseid inimesi positiivse tulevikuvisiooniga ühendades, mitte neid omavahel vastandades.

Tallinlased, sõltumata emakeelest, tahavad arutada nende ühist kodulinna edasiviivate positiivsete ideede üle, mitte hääletada valimistel teineteise vastu, ütles Ossinovski.

„Seda kurvem, et Reformierakond üritab taaskord kohalike valimiste eel kütta üles rahvustevahelisi pingeid. Kristen Michali ettepanek kaotada Tallinnas venekeelne kool on nii haridus- kui ka lõimumispoliitiliselt võhiklik, selle eesmärgiks ei ole parandada haridust, vaid hirmutada valijaid ning provotseerida vastureaktsiooni Keskerakonna poolt. Vana roostes suurtükk on jälle lahinguväljale veeretatud," tõdes Ossinovski. „Lisaks vastutustundetule lõhestamisele sillutab see teed Keskerakonna ainuvõimu jätkumisele."

Ta osutas ka Reformierakonna ja EKRE sarnasusele: „Huvitav on näha, kuidas Helme ja Michal liiguvad aina rõõmsamalt ühes rütmis. Helme lubas neli aastat tagasi lõpetada Tallinnas venekeelsete vanaprouade teenindamise vene keeles, Michal lubab panna kinni vene koolid. See kõik ei tähenda edasiviivat muutust, vaid võitlust ja konflikti."

„Loodan siiralt, et tallinlased sel korral mõistavad selle poliitilise triki tegelikku eesmärki ega lähe enam kaasa. Valimisvõitlus ei pea tähendama võitlust oma inimeste, saati veel laste vastu," ütles Ossinovski.

SDE volikogu otsustas 11. juunil kutsuda kokku erakonna üldkogu, kus toimub ka erakonna esimehe, aseesimeeste ja juhatuse valimine.