Jevgeni Ossinovski: Indrek Tarandist saab sotside Pärnumaa esinumber, Marina Kaljurand võiks juhtida europarlamendi nimekirja

Ossinovski lükkas otsustavalt ümber eile meedias tekkinud spekulatsioonid, nagu saaks Indrek Tarandist europarlamendi valimistel sotside esinumber. "Erakond hakkab Euroopa parlamendi nimekirja arutama pärast seda, kui riigikogu valimised on tehtud," ütles ta ja lisas, et erakonna üldkogu peab ka vastava järjestuse vastu võtma. "Aga kindlasti minu ettepanek erakonnale on see, et Marina Kaljurand juhiks meie europarlamendi nimekirja," toonitas Ossinovski.

Indrek Tarandiga on Ossinovski sõnul kokku lepitud, et tema kandideerib riigikogu valimistel Pärnumaa esinumbrina. Marina Kaljurand juhib sotside nimekirja Harju- ja Raplamaal ning Ossinovski ise kavatseb kandideerida Tallinnas. Valdavalt ongi Ossinovski sõnul riigikogu valimiste ringkondade esituumikud praeguseks juba paigas. Viimased paigutused ja arutelud käivad, nii et kuskil kuu lõpuks, järgmise kuu alguseks oleme selle tööga ka enam-vähem valmis," ütles ta.

Saartsi teise hinnanguga, et tuntud nimede toomine sotse kriisist välja ei aita, vaidles Ossinovski vastu. "Sotsiaaldemokraadid ei ole kriisis. Meil on olnud esimesel poolaastal keerulisem aeg, selline maineline madalseis ja sellest väljumiseks on erakond teinud rida samme ja muudatusi oma meeskonnas," sõnas ta. "Uued inimesed on tulnud ka valitsusse, Riina Sikkut tervise- ja tööministrina ja Rene Tammist nüüd etteõtlusministrina, uued inimesed on liitunud ka erakonnaga, Marina Kaljurand ja Indrek Tarand neist kindlasti kõige tuntumad. Eks sellest tulenevalt kindlasti nii erakonna maineline seis kui ka meeskondade tugevus valimisringkonniti on oluliselt paranenud," ütles Ossinovski.

Ta väljendas kindlust, et eelmiste riigikogu valimiste tulemus on kindlasti saavutatav ja töötatakse selle nimel, et saada riigikogus 20 kohta. Tema sõnul on valitsuses olles palju saavutatud, kuid valija ootab kindlasti ka uusi algatusi ja ettepanekuid uueks perioodiks.