Jevgeni Ossinovski: EKRE on inimvaenulik kamp ja nende valimisnimekiri haledalt nõrk

Täna käis Eesti konservatiivne rahvaerakond (EKRE) välja oma nimekirja ja valimisloosungi, sotsiaaldemokraatide juht Jevgeni Ossinovski pööras teemale tähelepanu sotsiaalmeedias.

„EKRE püüab kompenseerida oma haledalt nõrka nimekirja Tallinnas agressiivse loosungiga "Me paneme kõik põlema," pahandas Jevgeni Ossinovski Facebookis, lisades, et „sotsid on ainsana välistanud koostöö selle inimvaenuliku kambaga nii Tallinnas kui riigis“. EKRE loosung oli tegelikult küll "Anname tuld".

„Üllatavalt ja kahetsusväärselt soovib Reformierakond nendega koalitsiooni mõlemas,“ jätkas Ossinovski, tsiteerides Reformierakonna juhi Hanno Pevkuri varem Delfile väljendatud seisukohta: "Mina olen üsna avatud mitte ainult EKRE, vaid vaid kõigi parlamendierakondade suhtes."