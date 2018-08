Jevgeni Ossinovski Eesti 200 erakonnaks saamisest: nende poliitika sisu on endiselt ebaselge

"Sotsiaaldemokraadid kahtlemata nõustuvad Eesti 200-ga, et poliitikat tuleks teha pika vaatega, mõeldes sellele, kuidas millegi tegemine või tegemata jätmine mõjutab Eestit kümnendite pärast," ütles Ossinovski Delfile. "Just sellest põhimõttest lähtudes on sotsiaaldemokraadid aastaid tegelenud laste vaesuse vähendamisega, eelisrahastanud haridust ja ehitanud solidaarset tervishoiusüsteemi," lisas ta.

Ossinovski hinnangul on Eesti 200 siiani vastanud üksnes küsimusele kuidas poliitikat tehakse, ent see ei ütle midagi poliitika sisu kohta. "Edu neile oma ilmavaatelise kompassi paika panemisel, sest nagu näitas Vabaerakonna kogemus, ei ole see üldsegi nii lihtne ning oht jääda olulistes küsimustes mittemidagiütlevaks on täiesti reaalne," nentis ta.

Poliitilise liikumise Eesti 200 nõukogu otsustas täna, et liikumine osaleb tuleva aasta riigikogu valimistel ja sügisel loovad nad selleks erakonna.