Jevgeni Ossinovski astub ministrikohalt tagasi

Ent teha on veel väga-väga palju ning edasi tuleb minna sama hoogsalt kui seni. Just seepärast nõuab minu vastutustunne nii erakonna kui ka Eesti rahva ees selle teatepulga edasi andmist. Olen otsustanud jätkata erakonna juhtimist sotside fraktsioonijuhina riigikogus. Ma tean, et see otsus on erakonnale vajalik ja see otsus on õige.

Muidugi, kuna hetkel käivad riigieelarvestrateegia läbirääkimised, siis nii oma valdkonna kui ka sotside delegatsiooni juhina valitsuses pean oma kohuseks viia see protsess ministrina lõpuni. See tähendab, et nüüd, kui ma olen teiega rääkinud, head erakonnakaaslased, on meil ka piisav aeg selleks, et leida minu tänasesse ametisse ka väärikas järeltulija. Usun, et saan juba lähinädalatel juhatusele ka oma ettepaneku esitada.”