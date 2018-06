Jevgeni Krištafovits: "eriliste russofoobide" nimekirja avaldab ilmselt Venemaa ise

Krištafovitš usub, et nimekirja avaldab mingil hetkel Venemaa pool ise. "Selliseid nimekirju tehakse Venemaal tavaliselt just selleks, et meedias jällegi meelde tuletada, et nemad jälgivad. Suure tõenäosusega see nimekiri varsti tuleb," rääkis ta.

Kas kinnitad bussis turvavöö? Jah

Ei Auhinnaks on kardisõidu pakett 5-le LaitseRallyPargis. Tallinnast sõidutab Laitsesse

edasi-tagasi Go Bus. Auhind kehtib kasutamiseks kuni 31.08.



Nõustun kampaaniatingimustega. Nõustun Ekspress Meedia üldtingimustega.

Nõustun AS Ekspress Meedia kasutajaandmete töötlemise põhimõtetega ning enda isikuandmete töötlemisega (sh andmete turundusliku kasutamisega) kasutajaandmete töötlemise põhimõtetes loetletud eesmärkidel ja tingimustel. Sisesta Tänud vastamast ja head loosiõnne!