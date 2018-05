Järvevana teel tekkis pinnasesse auk, liiklus on kõvasti häiritud

Tallinnas Järvevana tee esimesel sõidurajal vahetult enne raudteeülesõitu suunaga Peterburi maantee poole on aset leidnud pinnase vajumine, mistõttu on liiklus tugevalt häiritud.

„Pinnase vajumine on hetkel umbes 70 cm suuruse läbimõõduga ja ka ligikaudu 20 cm sügavune,“ teatas liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa. Mustamäe suunalt liiklejail tuleb hetkel arvestada tõsiste liiklusummikutega.

Rüütelmaa sõnul pole esialgu päris selge, mis pinnase vajumise põhjustas, kuid võimalik, et tegamist on vesiliivaga, mis kuivuse tõttu vajuma on hakanud. Auk on vaid ühes sõidureas.

Teealuse pinnase vajumisega loodetakse hakatakse tegelema pärast hommikust tipptundi, kuid Rüütelma kardab, et ummikud võivad kesta terve päeva. Kaevetöid aga ei saa alustada enne, kui liiklus on enam-vähem normaliseerunud, sest see tekitaks praegu veelgi suurema takistuse.

Seetõttu peaks hetkel kindlasti vältima Järvevana tee ja Tammsaare tee Lasnamäe poole minevat suunda. Lasnamäe ja Haabersti vahel liikumiseks tuleks kaaluda alternatiivina Tallinna ringtee kasutamist.

Hetkeolukord liikluses. Kuvatõmmis portaalist waze.com

Delfi lugeja kirjutab, et sõit Nõmmelt Tammsaare ristmikuni on kestnud juba tund aega.