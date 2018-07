Järvamaa keskerakondlased kinnitasid erakonna esimehe kandidaadi

Keskerakonna Järvamaa piirkonna juhatus otsustas eile, et oktoobris toimuval kongressil esitatakse erakonna esimehe kandidaadiks praegune erakonna juht, peaminister Jüri Ratas.

Keskerakonna Järvamaa piirkond on esimene, mis avaldas esimehe kandidaadi eelistuse Pärnus 13. oktoobril toimuvaks kongressiks.

Järvamaa piirkonna juht, Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu ütles, et Ratas on esimehena ja peaministrina näidanud üles head ja kaasavat juhtimisoskust, töötahet ja tohutut energiat.

„Raske on ette kujutada teist inimest, kes vastutusega juhtida riiki ja Eesti suurimat erakonda saaks samaväärselt hakkama,“ ütles Sarapuu.

Ta lisas, et praeguse esimehe juhtimisel on erakonna liikmeskond tõusuteel, võideti kohalike omavalitsuste valimised ja Riigikogu valimistele minnakse vastu selge favoriidina, et jätkata sidusama ja solidaarsema ühiskonna ehitamist.

„Eesti elanikkonnast näeb uuringute järgi suurim osa just Jüri Ratast peaministrina, mis näitab, et Ratas isiklikult, aga ka Keskerakonna poliitika on inimestele sümpaatne,“ leidis Sarapuu.

Riigikogulane tõi välja, et pooleteise aasta jooksul on tehtud olulisi otsuseid, mis kiirendavad inimeste pääsu eriarstile, inimestele jääb rohkem raha kätte ning tähelepanu on pööratud varasemalt varju jäänud valdkondadele, sealjuures põllumajandusele.