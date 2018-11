Järvamaa kalakasvatuses avastati kalataud. Haigusest vabanemiseks tuleb kõik kalad hukata

Haigus tuvastati plaanilise proovivõtmise käigus. Haigus on inimestele ohutu, kuid selle levik toob kaasa majandusliku kahju kalakasvatajatele.

Veterinaar- ja toiduameti Järvamaa keskuse juhataja Andrus Leisi sõnul kehtestati haiguse leviku tõkestamiseks OÜ Neli Elementi kalakasvatusele kuni epidemioloogilise uuringu tulemuste selgumiseni esialgsed piirangud.

„Kalakasvatuses tuleb jälgida bioohutusmeetmeid ning kalade ja võimaliku saastunud inventari ning sööda välja viimine kasvandusest on keelatud. Epidemioloogilise uuringu tulemustest lähtuvalt selgub, kas on vaja täiendavaid kitsendusi ning abinõusid,“ sõnas Leis.

Kalade vereloomeorganite infektsioosse nekroosi (IHN) puhul on tegemist viirushaigusega. IHN esineb vikerforellil ning teistel lõhelistel ning kahjustab enamasti noori lõhelisi. Viirus nakatab igas vanuses kalu ning need jäävad viiruse kandjateks. IHN on laialt levinud kõikjal maailmas, sh Põhja-Ameerikas, Kesk- ja Lõuna-Euroopas, Kaug-Idas ja Venemaal Karjalas ja meie naabritel Soomes.

IHN viirushaigusega nakatunud kalu on lubatud tappa inimtoiduks, tingimusel, et neil puuduvad taudile viitavad kliinilised tunnused ja patoloogilised muutused.

Haiget kala pole võimalik ravida. Haigusest vabanemiseks tuleb kogu kasvanduse kalad hukata ja uutega asendada. Selleks tapetakse kalad (võib suunata inimtoiduks) ja kalakasvanduses tehakse pesu ning desinfektsioon. Mõneks ajaks jäetakse kalakasvandus tühjana seisma.