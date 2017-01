Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv Järva maavanem Alo Aasma loob sügisesteks kohalikeks valimisteks ülemaakonnalise valimisliidu.

Aasma rääkis ERR-ile, et maakondliku valimisliidu loomine on sisuliselt rahvahääletus ideele, et Järvamaast saaks tulevikus üks omavalitsus.

Praeguse plaani kohaselt tekib Järvamaale kolm omavalitsust ning Koeru vald lahkub Järvamaa koosseisust.