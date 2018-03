Järjekordne koostöölepe Venemaaga: mis protokolli raames käis Lasnamäe linnaosa vanem Peterburis?

Lisaks paljuräägitud koostööprotokollile Ühtse Venemaaga on Keskerakond ja/või keskerakondlik linnavalitsus sõlminud Venemaal veel rea sarnaseid koostöölepinguid. Kui palju neid koostööprotokolle õigupoolest on ja mis rolli nad tegelikult mängivad, jääb vaid arvata.

Möödunud nädalal sõitis Tallinnast Peterburi delegatsioon, kuhu kuulusid Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva, tema nõunik, pressiesindaja, Lasnamäe õppenõustamiskeskuse juht ja 31 Lasnamäe lasteaiaõpetajat.

„Lasnamäe arendab koostööd Peterburiga,” teatas Lasnamäe linnaosavalitsus eile meediale. Teates seisis, et „visiidi raames toimus pedagoogiline seminar hariduslike erivajadustega laste suunamisest tavalasteaedadesse ning kohtumine Peterburi Moskva administratsiooni juhataja Vladimir Ušakoviga”.

Linnaosavanem Maria Jufereva selgitas Delfile meelsasti, et lasteaiaõpetajad külastasid üht Peterburi haridusasutust, mille töötajail on Eesti õpetajatele jagada palju kogemusi selles osas, kuidas hariduslike erivajadusega lapsi tavalises lasteaias õpetada ja arendada.

Kuid milleks kohtusid õpetajad Peterburi linnaosajuhi Vladimir Ušakoviga?

„Ega nad ei kohtunudki. Ušakoviga kohtusime ainult mina, mu nõunik ja avalike suhete nõunik. Meil on sõprussuhted protokolli alusel,” rääkis Jufereva.

Kas protokolli all mõtlete Ühtse Venemaa koostööprotokolli? - „Jah,” vastas Jufereva.

Loe veel

Tund aega hiljem kinnitab Jufereva raevukalt, et temast on valesti aru saadud või sai tema küsimusest valesti aru, aga tema pole kordagi rääkinud Ühtse Venemaa protokollist, mille kohta on peaminister Jüri Ratas raiunud nagu rauda, et koostööleping Ühtse Venemaaga ei tööta ja selle raames mingeid tegevusi ei toimu.

Jufereva kinnitab, et tema rääkis hoopis Tallinna linna ja Peterburi Moskva linnaosa koostööprotokollist ja saadab tõestuseksvenekeelse lepingu, mis on sõlmitud 2016. aasta aprillis ja sisaldab järgmist infot:

Lasnamäe linnaosa valitsus ja Peterburi linnaosa valitsus väljendavad soovi:

- Jätkata poolte ühiseid töid [varem] alla kirjutatud Peterburi linnavalitsuse ning Tallinna linnavalitsuse koostöölepingu raames;

- Saata [Peterburi] Moskva rajooni delegatsioon vastuvisiidile Eesti vabariiki Tallinnasse augustis-septembris 2016. aastal;

- Töötada välja plaan ühisteks üritusteks 2016.-2017. aastal kultuuri, humanitaar- ning sotsiaalmajandusliku koostöö valdkonnas tärminiga 1.06.2016.

Nagu näha, on lepe täiesti sisutu, kuid annab võimaluse selgitada sellega mitmesuguseid kohtumisi, kuigi on tõlgendamise küsimus, kuidas see kõik puudutab aastat 2018. Tallinna kodulehelt leiab infot, et Peterburi linnaga on sõlmitud koostööprotokollid aastatel 1996, 1999 ja 2011. Seda, et aastal 2016 on sõlmitud veel mingi protokoll, linna leheküljelt ei leia.

Selle sama koostööprotokolli raames käis Jufereva juhitud delegatsioon Peterburis ka näiteks mullu septembris. Ka tookord olid kaasas Lasnamäe õpetajad.

Varasem haridusminister, reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi nimetab Lasnamäe õpetajate Venemaale õppima viimist klassikaliseks mõjutustegevuseks. Ta nendib, et kaasaegsest alusharidusest teatakse Eestis rohkem kui Venemaal. „See siin on ainult poliitiline ajupesu ja mõjutustegevus,” nentis Ligi. „Muud kui poliitilist koostööd ja Ühtse Venemaa-Keskerakonna surnud lepingu edasielamist pole mõtet siit otsida.”