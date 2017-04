Järjekordne ambitsioonikas plaan: Ossinovski soovib HIV viirusesse nakatuvate inimeste arvu vähendada poole võrra

Sotsiaalministeerium soovib 2025. aastaks vähendada HIV viirusesse nakatunute arvu üle kahe korra.

Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostöös valmiva riikliku HIV tegevuskavaga aastani 2025 plaanib riik astuda jõulisi samme HIV epideemia peatamiseks. Kui praegu lisandub uusi nakatunuid igal aastal üle 200, siis 2025. aastaks soovib sotsiaalministeerium vähendada uute juhtude arvu üle kahe korra.

"Uute nakatumiste arv tuleb viia alla 100 juhu aastas – see on ambitsioonikas, aga teostatav eesmärk. Uued ravimid võimaldavad raviskeemi korrektsel järgimisel suruda viiruse inimese kehas alla niivõrd, et edasine HIV leviku võimalus on väga väike," selgitas tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tänasel sotsiaalkomisjoni istungil. Ossinovski sõnul on riigis vaja eelkõige võtta ühine vastutus, et HIV leviku peatamisele aitaks lisaks tervishoiusektorile jõudsalt kaasa ka näiteks Eesti haridussüsteem. "Iga ära hoitud nakatumine, aga ka nakatunu varajane avastamine ja ravile saamine on võit," toonitas Ossinovski.

Tänavu suveks valmivas HIV tegevuskavas on plaanis viis tegevussuunda: ennetus ning teadlikkuse tõstmine, varajane avastamine ja ravile suunamine, kahjude vähendamise teenused, HIVi ja AIDSi diagnoosiga inimeste ravi ja toetavad teenused. Plaanis on näiteks tuua HIV kiirtestid haigekassa teenuste loetellu, suurendada tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate teadmisi HIVist ning laiendada ravi- ja kahjude vähendamise teenuste kättesaadavust.

Uute HIV-nakatunute arv Eestis on vähenenud 1474 juhult 2001. aastal 230 juhuni mullu, 2016. aastal, kuid uute juhtude arvu poolest on Eesti Euroopa Liidus jätkuvalt esimeste seas.

Riiklik HIV tegevuskava aastateks 2017-2025 on plaanis esitada valitsusele tänavu juuniks.

Tegevustes lähtutakse ÜRO ning Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) seatud nn 90-90-90 eesmärkidest: 90 protsenti HIVi nakatunutest on teadlikud oma nakkusest, 90 protsenti HIVi diagnoosiga inimestest saab ravi ja 90 protsendil ravi saajatest on viiruskoormus alla määratava taseme.