Järgmisel aastal toimub ülemaailmne prügikoristus, millest võtab osa üle 150 riigi

Tänasest on jäänud täpselt aasta maailma suurima kodanikualgatuse Teeme Ära Maailmakoristuseni. Selle raames koristavad miljonid vabatahtlikud üle kogu maailma ära miljoneid tonne prügi.

Eestlaste eestvedamisel korraldatav maailmakoristus algab 15. septembril 2018 kell 10 Uus-Meremaal, ülemaailmne koristuslaine liigub koos päikesega üle 24 ajavööndi ja lõppeb 36 tundi hiljem Hawaiil. Rahumeelses koostööettevõtmises osalevad enam kui 150 riigi vabatahtlikud.

"Teeme Ära Maailmakoristusest peab saama äratuskell kogu maailmale," rõhutas Teeme Ära liikumise eestvedaja Eva Truuverk. "Seda, et prügi on maailma üks olulisemaid probleeme, on kuulnud igaüks, kuid sellele on lihtne selg pöörata ja öelda, et see ei puuduta mind," möönab Truuverk.

Lõviosa ookeane saastavast prügist jõuab sinna maismaalt, seetõttu on prügiprobleem arenenud riikide jaoks sama põletav kui arengumaades. The Global Waste Management Outlook’i hinnangul satub igal aastal loodusesse ja sealt ookeanidesse sadu miljoneid tonne illegaalset prügi. Kuigi mitmed ühendused seiravad prügi maailma eri piirkondades, takistab prügiprobleemiga tõhusat tegelemist ka puudulik teave prügi asukohast. Selle lahendamiseks on Teeme Ära loonud prügiandmebaasi World Waste Platform.

"Prügipimedus on suurim takistus puhtamate kogukondade loomisel," rõhutas Teeme Ära tehnoloogiajuht Margus Simson. World Waste Platform on esimene globaalne ja suuremahuline prügiandmebaas, mis hakkab koondama infot prügi asukohtadest ja liikidest. "Platvorm on loodud, kuid põhitöö alles käib. Tegemist on mahuka ja keeruka ettevõtmisega- andmete kogumise ja ühtlustamisega ning seeläbi võrreldavaks muutmisega tegeleb maailmas hetkel üle 130 inimese," ütles Simson.

Tähtis osa prügiandmebaasi infost hakkab tulema globaalsetest prügikaardistusaktsioonidest. "Prügikaardistamine on oluline samm, sest kui teame, kus ja kui palju prügi on, saame selle ka ära koristada," sõnas Simson. Rakenduse abiga kogutav teave illegaalse prügi kohta aitab aasta pärast riikide eestvedajatel täpsemalt planeerida oma koristuspäevi maailmakoristuse raames.