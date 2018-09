Järgmise aasta riigieelarve: maksud ei tõuse, riigieelarve on ülejäägis, õpetajate palk tõuseb 1500 euroni

Kasvavad õpetajate palgad. Üldhariduskoolide õpetajate keskmine palk jõuab järgmisel aastal riigieelarvelise lisaraha toel 1500 euroni, alampalk on 1250 eurot. Sama suur on ka kõrgharidusega kultuuritöötajate alampalk.

Lisaks tõusevad ka lasteaiaõpetajate, sotsiaalhoolekande, kultuuri ja teiste valdkondade spetsialistide sissetulekud.

Kultuuriminister Indrek Saar ütles, et kui näiteks 2015. aastal oli kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumpalk 731 eurot ja järgmisel aastal 1250 eurot, siis aastaks 2020 peaks see jõudma järele riigi keskmisele palgale, mis on selleks ajaks ennustuse kohaselt 1458 eurot.

Samasse suurusjärku peaks samal ajal kasvama ka õpetajate miinumimpalk, sellal kui õpetajate keskmine võib tõusta juba tublisti üle 1700 euro.

Peaminister Jüri Ratas rõhutas, et 2019. aasta eelarve on nominaalselt ülejäägis ning struktuurselt tasakaalus. „Riigi rahandus on väga heas korras. Sealjuures leidsime võimaluse anda haigekassale juurde 180 miljonit eurot, et lühendada ravijärjekordi. Kaitsekulud kasvavad pea 590 miljoni euroni, mis moodustab meie SKPst praeguste hinnangute kohaselt üle 2,1 protsendi. Transpordi-, taristu- ja teistesse investeeringuprojektidesse suuname umbes 370 miljonit eurot,“ märkis Ratas.

Maksukoormus jääb järgnevatel aastatel senisele tasemele. Valitsussektori võlakoormus langeb praeguselt 8,2 protsendilt 2019. aastal 7,4 protsendile ning jõuab prognooside järgi 2022. aastaks 6,2 protsendi tasemele.