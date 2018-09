Riigid, kes jäävad suveajale, keeraksid kella viimast korda 31. märtsil. Talveajale jäämise kasuks otsustanud liidu liikmed keeraksid kella aga viimast korda 27. septembril.

Komisjon on võtnud eesmärgiks, et naabermaad muudatuste osas omavahel kokku lepiksid, et mitte liidu siseturu toimimist häirida. Olukorda, kus osa liikmesriikidest lõpetaks kellakeeramise, samas kui teised seda jätkavad, soovib Euroopa Komisjon vältida.

Komisjon tegi ettepankeu kellakeeramise lõpetamiseks nii Euroopa Parlamendile kui liikmesriikidele. Otsusest peab Euroopa Komisjoni teavitama järgmise aasta aprilliks.

Riigikogu komisjon on Eesti osas avaldanud toetust suveajale jäämise osas.