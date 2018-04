Järelehüüded Andres Ammasele: tema eruditsioon, silmaring ja headus tekitasid tema vastu sügavat austust

Täna öösel ootamatult surnud Andres Ammasega kokku puutunud inimesed on täna postitanud juba mitmeid järelehüüdeid sotsiaalmeediasse.

Üks neist oli teadusajakirjanik Margus Maidla. "Oma lühikese poliitikukarjääri säravama poole peale võib liigitada erinevate huvitavate ja silmapistvate inimestega kohtumise ning tutvumise. Üks väljapaistvamaid, kellega oli au tutvuda oli Andres Ammas. Tema eruditsioon, lai silmaring, suure pildi nägemise võime, inimlik headus, olulise eristamise võime ebaolulisest, olid need ja veel paljud teised silmapistvad omadused, mis kutsusid üles tema vastu tundma sügavat austust. Me ei olenud alati kõiges ühel meelel, aga minu seisukohtade vastu majanduskasvu hoogustamises, innovatsiooni ellukutsumises, teaduse ja hariduse olulisusest ühiskonnas, olid need ühisosad, mille vastu ta minu arvamust alati küsis. Tegi seda alles üleeile, tänaseks Riigikogu toimetiste innovatsiooni ümarlauaks, ja nüüd on ta läinud...

Minu sügavaim kaastunne Andrese omastele, sõpradele, lähedastele ja jään igavesti mäletama tema elutarku nõuandeid, need on mul salvestatud sisemisele kõvakettale. Puhka rahus, hea Andres!"

"Poliitikas on väga vähe nii südamlikke inimesi kui oli Andres Ammas. Rahulik, süvenev, usaldusväärne, nõuandev ja isamaaline mees. Hea Andres, puhka rahus. Sügav kaastunne lähedastele," kirjutas IRL-i liige Mart Luik.

"Hea Anneli ja perekond - sügav kaastunne, Teie kaotus on kõige suurem. See on alati kurb, kui inimesed lahkuvad. Kui head inimesed, siis saavad ka sõnad otsa," kirjutas riigikogu esimees Eiki Nestor.