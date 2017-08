Jänku-Jussi rõveparoodiaid saaks veebist tõrjuda ainult kohtu abiga

Internetis ringlevate võigaste Jänku-Jussi paroodiavideode vastu võitlemiseks ei ole abi politseist ega autoriõiguste kaitse organisatsioonist. Ainsaks lahenduseks paistab parodistide jonnakuse tõttu olevat kohtusse pöördumine.

Eesti autoriõiguste kaitse organisatsioon on kõnealusel teemal suhelnud küll ka Youtube´iga, kuid viimane jätaks samuti vaidluse kohtu otsustada.

"See kipub jääma tsiviilvaidluseks, sest teatavasti lubab autoriõigusseadus paroodiat teha. Nüüd on veel see kõlvatuse teema, mis puudutab autorite huve ja mis kindlasti rikub autoriõiguste seadust, kuid Youtube on passiivne ja jätab pooltele tsiviilvaidluse võimaluse," ütles Eesti autoriõiguste kaitse organisatsiooni juht Erik Mandre Delfile.

Et kõlvatuse teema ei ole autoriõiguse seaduses must-valgelt kirjas, on keeruline ilma kohtu abita midagi teha.

Keegi teine peale videote haldajate ei saa seega Mandre sõnul hetkel midagi teha. "Kui minna kohtusse ja tsiviilhagi korras nõuda, siis need võimalused on olemas, aga seda saavad teha autoriõiguste omajad," lisas Mandre.

Jänku-Jussi üks loojatest Janika Leoste aga ütles, et nende jaoks on kohtuasjade algatamine selliste asjade suhtes liiga kallis.

Mandre tõdeb, et tegu on keerulise olukorraga. "Ühelt poolt tahaks rohkem aidata, aga teisalt on siin tõlgendamise ja kohtuvaidluse küsimus," ütles Mandre.

Kuna tegemist on lastele suunatud animategelastega, siis ebasündsa sisu tõttu oleks võimalik panna ka ealisi piiranguid, kuid kõnealuste videode puhul ei ole seda tehtud.

"Paroodiategijad ei ole väga koostööaltid," ütles Mandre. "Meie huvi on need videod ikkagi üldse maha võtta, sest need kahjustavad autoriõiguste onmajate huve. Neid ei rahulda see, et oleks ealiste piirangutega.

Vahepeal õnnestuti paroodiategijatele saada küll üleslaadimise keeld, ent siis vaieldi vastu ja püüti tõendada, et kõik on seaduslikult korras. Seejärel on Youtube võtnud seisukoha, et vajadusel lahendagu osapooled see vaidlus kohtus.