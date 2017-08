Jänku Jussi autor: enesetapust, joomisest ja seksist rääkivate paroodiatega oleme pidanud võitlema mitu aastat, politsei ei sekku

Internetis levivad laste lemmiku Jänku Jussi videotest tehtud võikad paroodiad. Üks Jänku-Jussi loojatest, Janika Leoste, tõdes Delfile sõnul on probleem kestnud juba mitu aastat, abi on otsitud politseiski, ent videod on siiani üleval.

Asja juures on kõige hullem see, et ropu sisuga multikad jõuavad internetis väga kergesti väikelasteni, kurvastas Leoste. Leoste sõnul pidas ta politseiga kevadel sel teemal pikema kirjavahetuse, ent toona ütles veebikonstaabel, et nemad ei saa sekkuda. "Enesetapp ja enesetapule kallutamine ei ole Eesti seadustes süütegu," põhjendas ta.

Pikem kirjavahetus oli Leostel ka roppude paroodiate autoriga, kel pseudonüümiks Kris Kalevipoeg. Kuna tegemist on lapsega, sekkus vestlusesse ka laspevanem. Kuid Krisi hinnangul olevat tegu lihtsalt paroodiatega ning ta keeldub neid kustutamast.

Ühel hetkel sai Kris küll Youtube´ist ajutise keelu, kuid lapsevanem oli siis Leostega kurjustama hakanud, et miks küll kiusatakse tema last.

"Youtube´iga kaklemine antud teemal on täiesti lootusetu üritus," ütles Leoste. "Youtube nõuab tänasel päeval selliste asjade sulgemiseks kohtudokumente, aga meie jaoks on kohtuasjade algatamine selliste asjade suhtes liiga kallis," lisas Jänku-Jussi looja.

Samas ei usu Leoste, et paroodia tegijate motiiviks oleks Lotte, Jänku-Jussi või Kättemaksukontori halvustamine, vaid pigem teenida internetist taskuraha. "Tänapäeva laste huumorimeel on võib-olla kohati tänasele põlvkonnale arusaamatu. Aga nende arust on see naljakas ja nad soovivad lihtsalt saada vaatamisi, et teenida taskuraha," on Leoste kindel.

Praegusel hetkel ei ole roppude videote vastu Leoste sõnul teha muud, kui teavitada neist kui ebasündsatest videodest. Seda saab teha video all oleva kolme punktiiri peale klikkides ja sealt edasi lipukesele vajutades.