Janek Mäggist saab riigihalduse minister

Peaminister Jüri Ratas tegi suhtekorraldusettevõtja Janek Mäggile ettepaneku asuda riighalduse ministri kohale ja Mäggi võttis selle vastu.

Mäggi ütles, et kolmapäeval tegi Ratas talle ettepaneku ja peale väikest järelemõtlemisaega võttis ta neljapäeval ettepaneku vastu. Ametisse peaks ta asuma järgmisel nädalal.

Ta nentis, et seni polnud tal isegi mõttepoegagi, et võiks ministriks saada. Ettepanek tuli seega väga suure üllatusena.

Ratas teatas täna, et tegi tõepoolest Mäggile ettepaneku asuda riigihalduse ministri ametikohale, pidades silmas tema mitmekülgset juhtimiskogemust, head sotsiaalset tunnetust ja laialdast ühiskondlikku tegevust. "Ta on andnud oma nõusoleku ning esitan tema kandidatuuri esmaspäeval Keskerakonna juhatusele," teatas Ratas sotsiaalmeedias.

"Riigireform, ühtlasem regionaalareng ja sealjuures ka avaliku sektori töökohtade loomine Tallinnast väljapoole nõuab tasakaalukat ja analüütilist lähenemist ning sisukat läbirääkimist erinevate osapooltega. Riigihalduse ministri ametikohal on väga oluline nii avaliku kui erasektori hea tundmine. Janek Mäggil on selleks tööks kahtlemata vajalikud kogemused ja teadmised," kirjutas Ratas.

Mäggi ütles, et tema suhtekorraldusfirmat Powerhouse ei mõjuta see üldse. Juba esmaspäeval tuleb sinna tegevjuht tööle. Powerhouse on laienenud, teinud kontori Tartusse ja jätkab edukalt ka ilma Mäggita.