Janek Mäggi: omavalitsuste tulud on suuremad kui millenniumi-aegne riigieelarve

„Kohalike omavalitsuste rahaline seis on väga hea ja kõik finantsnäitajad on paremad kui kunagi varem. Näiteks on omavalitsuste eelarve järgmise aasta tulud suuremad, kui oli 2002. aasta riigieelarve,“ ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. „Koos rahasummadega suureneb aina enam omavalitsuste vabadus ise otsustada oma rahakasutuse üle. Lisaks on neil tänavu ja arvatavasti ka järgmisel aastal rohkem tulusid kui kulusid. See annab omavalitsustele varu oma tegevuste kavandamisel.“

Kohalike omavalitsuste tulud kasvavad järgmisel aastal ligi viis protsenti, ulatudes 2,2 miljardi euroni. Tulude suurenemist toetab tulumaksu laekumise suurenemine, mis järgmisel aastal on eeldatavalt 8 protsenti. Seda on 86 miljonit eurot rohkem kui tänavu. Lisaks suurenevad 2019. aastal omavalitsuste tasandus- ja toetusfond. Näiteks suureneb tasandusfond 10 miljoni euro võrra, lasteaiaõpetajate tööjõukulude toetus 2,5 miljoni euro võrra ning asendus- ja järelhooldusteenuse toetus 1,1 miljoni euro võrra. Vastavalt õpetajate tööjõukulude toetuse kasvule suureneb ka haridustoetus, mille summa selgub novembris.

Ministri sõnul sai omavalitsusliiduga kohtumisel kinnitust tõsiasi, et kohalike teede korrashoid nõuab rohkem ressurssi. „Sel aastal toetatakse teede korrashoidu enam kui 29 miljoni euroga ning edaspidi peab see summa kasvama,“ lisas ta.