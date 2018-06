Janek Mäggi kolib koos ametnikega sügisel nädalakeseks Valka

Riigihalduse minister Janek Mäggi töötab koos ministeeriumi ametnikega 1.-7. oktoobrini Valgas.

Nädalase Lõuna- ja Kagu-Eestis töötamise ajal on plaanis kohtuda ettevõtjate, omavalitsusjuhtide ja kohalike elanikega, teatas rahandusministeerium. Ühe päeva töötab minister Võrumaal ja ühe päeva Põlvamaal.

"Valga valisime ministeeriumi staabiks seetõttu, et Ida-Virumaa kõrval on Kagu-Eesti ja eriti Valga ebaõiglaselt vastuolulise kuulsusega Eesti väikelinn," märkis Mäggi. "Valga on eriline piirilinna staatuse tõttu."

Janek Mäggi ja teised valitsuse liikmed on Valgamaal kohalike seas pälvinud palju kriitikat seoses sellega, et suletakse Valga haigla sünnitusosakond. Osakonna sulgemisega kaob Valga haiglast nimelt naisterstide valve ja sellega seotult sulgub ka günekoloogia osakond.