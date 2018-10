Janek Mäggi ja ta saatjate ööbimine Kagu-Eestis läheb riigile maksma üle 3000 euro

Esmaspäevast tänaseni on Mäggi Valgas, neljapäeval Võrus ja reedel Põlvas. "Minister soovib kaugtöötamisega esile tõsta Eesti regionaalseid erinevusi ning koguda mõtteid Kagu-Eesti programmi," teatas rahandusministeerium paari päeva eest.

Delfi uuris, kui suur saatjaskond Mäggil kaasas on ning kui palju see sisevisiit maksma läheb. Rahandusministeeriumi pressiesindaja Karel Hanni kostis, et nädalasel väljasõidul osaleb kokku 24 inimest ning hetkel osatakse öelda vaid ööbimiskulud. "Kulud ööbimiseks nädala peale kokku on 3153 eurot. Muud kulud selguvad nädala lõpuks."

Ta lisas, et kõik inimesed ei ööbi seal terve nädala. "See oleneb ametnike tööplaanist ning varieerub ühe kuni kuue öö vahel."

Kagu-Eesti on sel nädalal populaarne. Eile väisas Valgamaad ka majandus- ja taristuminister Kadri Simson, kes kohtus sealsete omavalitsusjuhtide ning kohalike ettevõtjatega. Lisaks vaatas ta üle, mis seis on maakonnas tasuta ühistranspordiga.